Economía “Es un llamado de atención”: Economistas niegan que proceso constitucional causara cambio de domicilio tributario de “super ricos” Los expertos aseguraron que el resultado del plebiscito no debería influir en la salida de los más grandes patrimonios del país, puesto que "nadie arrancó" por la actual Constitución y el nuevo texto "mejora las condiciones de dueños de empresas". Camilo Vega Martinez Miércoles 13 de diciembre 2023 19:36 hrs.

Una nueva arista en la situación tributaria del país se abrió con la “huida” de numerosos contribuyentes de altos patrimonios fuera del país. Según datos del Servicio de Impuestos Internos, recabados por el medio La Tercera, 212 “super ricos” solicitaron cambiar su domicilio tributario fuera de Chile. En específico, 48 lo realizaron entre noviembre del 2021 y enero del 2023, mientras que 164 lo hicieron entre febrero y septiembre de este año. Expertos en economía se refirieron a esta situación y analizaron las posibles causas. La incertidumbre por la eventual Reforma Tributaria, la continuidad o no del proceso constituyente y la seguridad social son parte de las razones que se esbozan para que los dueños del capital busquen su salida del país. El director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, abordó las eventuales consecuencias de esta jugada realizada por contribuyentes más adinerados del país. Si bien, Polanco mencionó que el número de contribuyentes que cambiaron su domicilio tributaria es bajo, sí cree que es una alerta para el mundo político. “Esas personas de alto patrimonio, normalmente, realizan inversiones y hacen negocios acá en Chile. En consecuencia, van generando ingresos que están afecto, por lo menos ha impuesto a la renta”, señaló en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. “Van a generar algunas sucesiones que están afecta al impuesto a las herencias, etc. Evidentemente que esto genera un impacto, pero no mucho. No creo que se vayan a vaciar las arcas fiscales por esto, pero creo que es un llamado de atención para toda la clase política. Es bueno dar ciertas señales de estabilidad”, agregó el experto. El académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile y economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, fue más duro en su análisis. “Es más bien una estrategia común de buscar contrarrestar la caída en la tasa de ganancias. Es una visión donde los impuestos son considerados como una especie de robo por parte del Estado hacia los que más tienen”, afirmó. “Entonces, lo que buscan aquí es maximizar las ganancias. Ahora, luego de ver este tipo de conducta, no resulta extraño ver que en Chile por ejemplo el 0,01 por ciento más rico tenga una carga tributaria del 11,8%. Mientras que la mitad de las y los chilenos enfrentamos una carga tributaria promedio que es 16,2%”, añadió. Por su parte, el economista Víctor Salas se mostró contrariado con las solicitudes de estos 212 contribuyentes. “Es una situación bastante rara y especial. Es por ahora una situación de poco volumen. Espero que no se produzca una estampida, porque no hay impuesto a la riqueza”, aclaró al considerar la propuesta de Reforma Tributaria del Gobierno, la cual desistió de cobrar un gravamen para los altos patrimonios. El economista de la Fundación Sol se refirió a qué puede significar este fenómeno en materia fiscal de seguir en aumento. “No nos permite avanzar hacia un Estado que tenga más derechos sociales. Si no se tiene la recaudación necesaria, el país no tiene los recursos más expeditos para avanzar de forma estructural hacia una sociedad que tenga mayores derechos”, destacó. Asimismo, manifestó que “hay que recordar siempre que en nuestro caso, esto que se llama el salario social, que podríamos decir que son los derechos de educación, la salud, las pensiones, la vivienda, está en un nivel totalmente mercantilizado. Si a eso le sumamos que los trabajadores en Chile reciben muy bajos salarios, tenemos un cóctel perfecto de una situación de precariedad total para la vida social”. Dónde sí pone cierta alarma Gonzalo Polanco es en el efecto que esto puede traer en la inversión. “Chile ha estado mostrando hace años atrás cifras más bien pobres en cuanto al ahorro. Las personas que tienden a ahorrar más son aquellas personas que tienen alto patrimonio. En consecuencia, en la medida que se vayan del país, probablemente va a tener un efecto en el ahorro y si tiene efecto en el ahorro, va a tener algún efecto en la inversión”, analizó. “Chile hace mucho tiempo que parece no ser un lugar tan atractivo para dejar los recursos”, agregó el experto. Incertidumbre política Dentro de las posibles causas de la salida de los “súper ricos” del país, expertos en contribuciones apuntaron a la actual crisis de seguridad social y, sobre todo, la incertidumbre en el proceso constituyente. No obstante, Víctor Salas explicó que el resultado del próximo plebiscito no debería afectar la presencia o salida de contribuyentes de altos patrimonios en Chile. “En términos de Constitución, lo que tenemos en la mesa es continuar con lo que tenemos actualmente. Nadie arrancó con esas condiciones. Y lo que tenemos como proyecto alternativo, mejora las condiciones para quién es propietario, dueño de empresas o de capitales. No hay una situación que asuste a los dueños de patrimonios que puedan ser afectados por cualquier resultado”, aseguró el experto en economía. Por otro lado, Duran fue más crítico en esta materia y destacó que esta es la “típica forma” de los “súper ricos” de “tratar de incorporar el momento actual, la coyuntura, para tratar de sacar provecho a reformas que son más bien estructurales”. “Es importante señalar que en Chile no tenemos una reforma estructural que se necesita para el nivel de carga tributaria. En general los países cuando crecen sus niveles de ingreso, aumentan la carga tributaria. En Chile lo que tenemos es una carga tributaria que es muy parecida a la que teníamos en el año 90”, señaló el economista. Foto: OPSE.

