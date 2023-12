cbb8834bd5

Nacional Plebiscito Política Proceso Constituyente "Una propuesta constitucional del sálvese quien pueda": Excomisionados Osorio y Rivas argumentan contra el nuevo texto En el encuentro "Debates Constitucionales" de la Universidad de Chile, el representante del PS expresó sus reparos sobre el acceso a los derechos sociales en la nueva Constitución, mientras que la abogada realizó un llamado a los electores indecisos. Diario UChile Miércoles 13 de diciembre 2023 12:52 hrs.

En el marco del segundo debate constitucional organizado por la Universidad de Chile, esta jornada los excomisionados y voceros del comando Chile En Contra, Antonia Rivas (CS) y Gabriel Osorio (PS), profundizaron en los argumentos que justifican su postura en rechazo de la propuesta de nueva Constitución. En la instancia, que se da a un día que finalicen las campañas electorales, Osorio reflexionó sobre el ejercicio de la libertad que proporcionaría el texto a la ciudadanía en caso de ser aprobado: “La pregunta es, a propósito de derechos fundamentales, si estamos realmente frente a un Estado social y democrático de derecho”. “Antes de ayer en el WhatsApp de republicanos nos enteramos que no, porque en realidad el Estado subsidiario está presente, pero, además, cuando pensamos que el Estado social y democrático de derecho consiste en la igual libertad de las personas de poder acceder a materias como salud, educación o pensiones, nos encontramos con que en realidad la configuración de este ‘Estado social’ está directamente vinculado con la libertad como no intervención”, mencionó el abogado, en referencia al intercambio entre militantes del Partido Republicano, en el que el ideólogo de la colectividad, Cristián Valenzuela, afirmó que “el objetivo (del proceso) nunca fue presentar una Constitución de consenso”. Es por esto que consideró que en relación al acceso a las prestaciones sociales que propone el texto “está directamente vinculado con la capacidad que tienen las personas para poder ejercer esa libertad respecto de las condiciones socioeconómicas”. “La parte de la igual libertad al menos no existe. Entonces, hay un desequilibrio extremadamente importante en la configuración de los derechos fundamentales que hace que este texto no sea el óptimo”. Por su parte, la excomisionada Antonia Rivas planteó que “esta es una propuesta constitucional del sálvese quien pueda”, puesto que -a su juicio- limitaría la posibilidad de avanzar hacia nuevos modelos de desarrollo para el país. Además, cuestionó la disposición de la derecha durante el desarrollo del proceso. En esa línea, remarcó que “intentamos llegar a acuerdos en todas las formas, para afuera se decía que nosotros éramos intransigentes y por dentro la verdad es que no había posibilidades de acuerdo. Lamentablemente, quien nos decía eso se han restado en los debates, entonces, no están aquí para debatir con nosotros”, reparó. “Muchos nos preguntan: ‘Entonces ¿ustedes prefieren la constitución de Pinochet?’. No es eso, el problema es que nosotros nunca imaginamos que nos iban a hacer una propuesta de un solo sector tan marcada, con tantos errores técnicos y finalmente una mala propuesta constitucional”, dijo. Tras ser interpelada por la exministra del Deporte y vocera del comando “Mujeres por el A favor”, Pauline Kantor, sobre la falta de efectividad en la concreción de los derechos sociales, la también antropóloga sostuvo que “el problema hoy día en la educación es gravísimo, es importante, y también en salud, en pensiones. Les puedo asegurar que cuando uno profundiza el mismo modelo que no ha servido, que nos garantiza pensiones de miseria, que nos garantiza una educación para ricos y para pobres, que nos garantiza una libertad de elegir que ya está en el texto vigente, pero profundizada en este modelo, lo que uno tiene es finalmente un modelo fallido, replicado”. En tanto, sobre sus expectativas de cara al plebiscito, Rivas expresó que “todavía tenemos un alto porcentaje de indecisos, quiero llamar a todas esas personas que no se han convencido a leer el texto con una lupa bien grande, porque es un texto lleno de letra chica. Aquí aplican varias condiciones y restricciones. Entonces, queremos invitar a la ciudadanía este domingo a votar, a reafirmar con mucha fuerza que este 17 de diciembre lo que se vota no es un plebiscito contra el Gobierno, no es contra un sector, lo que se vota es una propuesta escrita por un solo sector”. Revisa el debate completo en el siguiente enlace:

