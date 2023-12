5050b440ca

Nacional Política “Son mis ahorros”: diputada Pérez descarta que depósito de $15 millones provengan de Andrade o Democracia Viva La parlamentaria desestimó la línea investigativa que persigue el Ministerio Público y, con comprobantes en mano, aseguró que la suma de dinero corresponde a una operación a plazo que retiró a principios de este año con "intereses". Bárbara Paillal Jueves 14 de diciembre 2023 15:44 hrs.

“No he recibido ningún depósito“, así la diputada Catalina Pérez, hoy suspendida de Revolución Democrática, se defendió luego de que trascendiera que el Ministerio Público investiga un vale vista de 15 millones de pesos que recibió de su expareja, Daniel Andrade. Lo anterior se habría concretado luego de suscritos los convenios entre la fundación Democracia Viva y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Por medio de una declaración pública subida a su cuenta X, la diputada respondió a los cuestionamientos asegurando que “no he recibido ningún depósito por más de 15 millones de parte de Daniel Andrade o de Democracia Viva directa o indirectamente”. “Esa suma de dinero corresponde a mis ahorros. El 05 de noviembre del 2021, mucho antes de que se firmara cualquiera de los convenios cuestionados, hice un depósito a plazo en el Banco del Estado. En enero del 2023, catorce meses después, retiré ese depósito con intereses a través de un vale vista para depositarlo en mi cuenta del Banco de Chile”, explicó. La parlamentaria también adjunto dos comprobantes de las supuestas operaciones que respaldarían su versión. “No me he robado nada ni he recibido beneficio alguno de estos convenios”, aseguró. Adjunto documentos. pic.twitter.com/dpskYgZuUV — Catalina Pérez Diputada (@CatalinaPerezS) December 14, 2023 En esa línea, Pérez señaló que “hasta ahora no he sido llamada a declarar en esta causa y he dicho públicamente, una y otra vez, que no he recibido ningún peso de este convenio, que no he participado de ninguna forma en la gestión de estos convenios y que mis cuentas corrientes, mis comunicaciones están disponibles para ser revisadas. No tengo absolutamente nada que ocultar”. Imagen de Portada: Agencia ATON.

