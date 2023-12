ed82eee3ff

Nacional Plebiscito Política Proceso Constituyente Marco Moreno y plebiscito constitucional: “En cualquier caso la opción que se imponga no será por una diferencia muy holgada” El analista planteó que las campañas estuvieron más bien orientadas a las definiciones políticas, que al contenido del texto constitucional y apuntó hacia los esfuerzos de la derecha por convertir la elección en una evaluación sobre el Gobierno. Natalia Palma Viernes 15 de diciembre 2023 18:14 hrs.

Marcado por declaraciones cruzadas sobre la contingencia política fue que la jornada de ayer jueves los comandos por el “A Favor” y “En Contra” terminaron las campañas de cara al plebiscito del próximo domingo 17 de diciembre. En un escenario incierto sobre el futuro de la propuesta constitucional, destacan en las últimas horas, por ejemplo, las recriminaciones de la derecha al Gobierno ante los nuevos antecedentes del Caso Convenios, con la detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras, y la aprehensión en Copiapó de Luis Castillo, uno de los indultados por el Presidente Gabriel Boric por el presunto delito de secuestro. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, afirmó que, al tratarse de una elección conceptual, es decir, que la definición de la ciudadanía será respecto de un texto y no un candidato en específico, y en vista de los hechos ocurridos en las últimas horas, “es difícil de predecir cuál podría ser el resultado”. “Estamos en medio del silencio electoral propio de los días previos a la elección, pero hechos como los que conocimos ayer, que no están planificados, pueden hacer cambiar, pueden incidir en la conducta electoral de las personas, especialmente porque estamos hablando de cuestiones que apelan a lo emotivo”, señaló, remarcando que lo sucedido con Castillo “nada tiene que ver con el texto del proyecto”. En esa línea, apuntó a dos fenómenos para explicar este panorama de incerteza, referida a “la espiral del silencio, es decir, la gente no da a conocer su opción electoral porque tiene miedo a los comentarios, al bullying. Pero también por el ‘efecto vagón de cola’, que la gente hasta el último día, probablemente el mismo domingo poco antes de votar, toma su decisión para subirse al carro ganador”. Por lo mismo, el analista consideró que “eso lo hace poco predecible, sobre todo porque entre la segunda vuelta de Boric-Kast de 2021 y de 2022, que tuvimos voto obligatorio en septiembre, entraron a votar 4 millones 600 mil personas, que muchos de ellos antes habían votado esporádicamente y otros no habían votado nunca”. Moreno apuntó que frente a este “electorado misterioso”, si bien no se puede anticipar su comportamiento, “sí sabemos que es un votante despolitizado, que no quiere saber nada con la política, que siente que la política y los políticos no resuelven los problemas, que tiene mucho rechazo a eso y que está ubicado en los sectores populares de los grandes centros urbanos, las comunas del sur-oriente de Santiago, por ejemplo. Entonces, lo que pase en esas comunas puede ser interesante el domingo respecto de una tendencia que podríamos ver y que puede dar vuelta la elección”. Dicho factor se suma, según el académico, a la situación en el norte del país, especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, “que antes votaban por la izquierda o por el progresismo durante muchos años, pero dejaron de hacerlo por este rechazo hacia las élites que no resuelven el problema, en este caso, de la migración. Por lo que resaltó que, pese a la complejidad para anticipar un resultado, “en cualquier caso la opción que se imponga no será por una diferencia muy holgada y eso es relevante respecto de lo que pase el día siguiente”. En cuanto al tenor que tuvieron los comandos para justificar su posición sobre la propuesta, aseveró que “este proceso constituyente y las campañas, la franja, se trataron mucho menos del texto y más de las definiciones políticas que estaban detrás”. Así, por ejemplo, indicó que “el argumento principal era que este texto había sido redactado por el Partido Republicano, que es casi un programa de republicanos y porque la derecha también quiso que fuera así”. Desde esa perspectiva, Moreno planteó que “la derecha ha intentado hacer de esto también un plebiscito sobre el Gobierno, pero también que esto se trata de un plebiscito sobre el liderazgo del Partido Republicano y sobre todo de José Antonio Kast”, añadiendo que esa estrategia, a su juicio, responde a los resultados de las elecciones pasadas, en que se vio favorecido el sector, en detrimento del oficialismo. En todo caso, consideró que si bien la derecha ha intentado replicar esta movida “llegan un poco tarde, porque estos hechos que conocimos, las declaraciones de la ex subsecretaria de Vivienda (Tatiana Rojas), la detención de Contreras y Andrade, no alcanzaron a incorporare en la franja, porque el material se entrega 24 horas antes”. “Probablemente en las redes sociales hoy día, mañana y el domingo va a ser muy intenso el cuestionamiento al Gobierno y el “A Favor” va a buscar justamente ponerle carne a ese eslogan de ‘Boric vota En Contra, Chile vota A Favor’. Por eso es importante lo que ocurra en ese espacio virtual con una campaña desatada por convertir esto en una evaluación sobre el Gobierno, de tal manera de ganar esta disputa”, reflexionó. Finalmente, sobre lo que ocurra posterior al plebiscito, y ante las presiones políticas para un eventual cambio de gabinete, en especial del titular de Vivienda, consideró que “la profundidad de lo que haga el Gobierno en términos de ajuste va a depender del resultado”. “Si es que ganó la opción ‘A Favor’, probablemente el cambio que va a tener que hacer el Gobierno van a ser mucho más profundo porque carga con una tercera derrota política, electoral y simbólica. Si gana el ‘En Contra’, también va a haber cambio, pero no con la profundidad que significaría cargar una derrota. En cualquiera de los dos casos, resulta evidente que la continuidad del ministro (Carlos) Montes está severamente afectada, hay una amenaza de acusación constitucional el lunes. Por lo tanto, ese puede ser un factor que acelere la posibilidad del que el Presidente tenga que hacer un cambio en su equipo”, dijo.

