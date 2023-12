a0086253c3

Nacional Pensiones Política Gobierno reactiva la reforma de pensiones: oficialismo llama a Chile Vamos a distanciarse de Republicanos para lograr acuerdos El presidente de CS instó a la derecha a "dejar de ser vagón de cola de quienes no quieren que nadie cambie". Mientras, en la UDI respondieron que "el triunfo del 'En contra' no significa que vamos a estar disponibles para apoyar cualquier reforma". Bárbara Paillal Lunes 18 de diciembre 2023 16:53 hrs.

Con el triunfo de la opción “En contra” en el plebiscito constitucional, el Gobierno reactivó el debate de la reforma de pensiones anunciando que presentará esta semana las indicaciones del proyecto para retomar el debate en la Cámara de Diputados. Fue una decisión comunicada por la ministra Camila Vallejo en paralelo al comité político ampliado, que se desarrolló este lunes con presencia de los presidentes de los diez partidos de Gobierno. La instancia contó, por algunos minutos, con la presencia del Presidente Gabriel Boric quién bajó desde su oficina para entregar un discurso que fue aplaudido por los dirigentes. Cuando se retiraba, el mandatario afirmó a la prensa: “Bajé a saludar, a empujar”. De esta forma, el Gobierno deja atrás el proceso constitucional que congeló la tramitación de las principales reformas de su proyecto político, y ahora se concentrará en viabilizar las legislaciones en el Congreso Nacional. Para ello, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, presentó esta mañana una propuesta con una nueva fórmula para el destino del 6 por ciento de capitalización adicional. La secretaria de Estado propuso un mecanismo de 1-2-3. “¿Qué significa esto? Que un 1 por ciento de la cotización adicional irá a fortalecer el empleo formal de las mujeres para que hoy día tengan un ingreso y después tengan mejores pensiones, 2 por ciento a capitalización individual con lo cual el ahorro individual va a quedar en un 12 por ciento, 3 por ciento para un seguro social para poder subir las pensiones a los que están cotizando y tienen pensiones que no les alcanzan”, sostuvo Jara. Sumado a estos anuncios, la ministra del Trabajo señaló que se entregará una Unidad de Fomento (UF) por cada diez años cotizados con un máximo de tres veces. No obstante, pese a que el Gobierno ve una oportunidad de alcanzar grandes acuerdos, la postura de la oposición se mantiene rígida. Sin ir más lejos, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, después de conocidos los resultados afirmó a La Tercera que actuarán “como una oposición firme“. De hecho, previo a ingresar al comité político, la ministra Jara admitió que el 6 por ciento de cotización adicional sigue siendo el principal nudo político con la oposición. Por lo mismo, tras el término del encuentro entre los partidos de Gobierno se realizó un llamado transversal, pero especialmente hacia la coalición de Chile Vamos para ceder en esta materia. El primero en entregar el mensaje fue el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, quién interpeló a la derecha diciendo “¿hasta cuándo van a subordinarse al fanatismo de un sector político, a la forma de hacer política de José Antonio Kast? Una forma que es poco dialogante, que es de trincheras y que le hace mal a Chile. Yo creo que Chile lo que rechaza en este plebiscito es justamente una manera de hacer política que es intransigente, hoy necesitamos acuerdos, está encima de la mesa la reforma de pensiones”. “Esta semana ingresará la indicación y hacemos un llamado a la derecha a dejar de ser vagón de cola de quienes hoy no quieren que nadie cambie”, instó Ibáñez. El presidente del PPD, Jaime Quintana, sostuvo que “la invitación a tomarnos en serio una reforma al sistema de pensiones es una prioridad y, por lo tanto, lo que hoy día se requiere es ver también cuál es la disposición que hay en el otro sector”. Asimismo, el líder de Comunes, Marco Velarde, hizo un llamado enfático a Chile Vamos, a Demócratas y Amarillos, para tener un acuerdo en materia de pensiones. “Hoy día se tienen que allanar no la propuesta del Gobierno, sino que aceptar los resultados que significa que la gente le está diciendo que no acepta el modelo de AFP y que quiere que tengamos un acuerdo para pronto subir las pensiones”, afirmó. “Si Chile Vamos quiere tener una opción en la carrera presidencial, si Evelyn Matthei quiere ser candidata a presidenta yo le aconsejo que deje de hacer vagón de cola de republicanos y que tenga disposición a dialogar “, sostuvo y agregó que “no está bien ponerse detrás de Kast porque la gente ya le dijo que no”. ¿Cuál el escenario en la Cámara de Diputadas y Diputados? La Comisión de Trabajo de la Cámara Baja no legisla la reforma de pensiones desde el mes de julio, cuando se decidió optar por una mesa de expertos técnicos para aunar posiciones ante la falta de acuerdos en temas como la división de la industria y el destino del 6 por ciento de cotización adicional. A cinco meses, las posiciones parecen encontrarse en el punto inicial. El jefe de bancada de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Frank Sauerbaum, aseguró que existe disposición desde la derecha para avanzar en aspectos menos conflictivos. “Nosotros no compartimos el proyecto inicial, pero sí ha tenido algunas flexibilidades que nos parece son importantes. Entendemos que el sistema de AFP no resiste más y, por lo tanto, tenemos que hacer una modificación contundente que suba pensiones actuales y futuras”, afirmó. No obstante, precisó que no hay piso político para avanzar en un “sistema de reparto“. “La gente quiere propiedad de sus fondos de pensión y si el Gobierno quiere hacer solidaridad que la haga con impuestos generales, donde los impuestos en Chile los pagan los más ricos y, por lo tanto, esa es real solidaridad”, declaró. Desde la UDI mantienen una postura similar. El diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Henry Leal, afirmó que “el triunfo del ‘En contra’ no significa que nosotros vamos a estar disponibles para apoyar cualquier reforma o promover cualquier acuerdo en materia de pensiones”. “Y que no pretenda el Gobierno que estamos disponibles para que una mayor cantidad del 6 por ciento vaya a un fondo de reparto, no estamos disponibles para eso, sí disponibles para estudiarlas técnicamente y hacer una contrapropuesta, pero no cualquier acuerdo, que no se equivoque el Presidente Boric“, zanjó. Imagen de Portada: Agencia ATON

