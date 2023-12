44933657a8

Política Oposición reitera rechazo a alza de impuestos a pesar de resultado de plebiscito Parlamentarios aseguraron que la elección no cambia en nada su rechazo al alza de impuestos incluido en el pacto fiscal y, por lo mismo, esperarán a conocer el contenido de los tres proyectos anunciados este lunes por el ministro de Hacienda. Diario UChile Martes 19 de diciembre 2023 8:36 hrs.

Parlamentarios de oposición aseguraron que el resultado del plebiscito no cambia en nada su rechazo al alza de impuestos incluido en el pacto fiscal y, por lo mismo, esperarán a conocer el contenido de los tres proyectos anunciados este lunes por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. En general, las iniciativas apuntan a la reducción de plazos para permisos asociados a inversiones (ítem permisología), cumplimiento de las obligaciones tributarias (alza de impuestos) y la colaboración de instituciones privadas sin fines de lucro en las políticas públicas (impacto del caso Convenios). Al respecto, el diputado Miguel Mellado (RN), integrante de la Comisión de Hacienda, declaró que “Marcel necesita nuestros votos, pero también tiene que cambiar de actitud. Nosotros queremos ver si efectivamente tiene urgencia para reactivar el país, generar el empleo y el desarrollo económico. Si no lo tiene, por qué vamos a hablar de aumento de impuestos”. Mellado añadió que “como partido no firmaremos nada antes de conocer los proyectos, a no ser que exista un cambio de actitud del gobierno. Hay muchas reuniones, mesas, pero nada real ni concreto”. En tanto, la dioutada Sofía Cid (RN), también de la Comisión de Hacienda, expresó que “lo hemos dicho desde la oposición, no estamos disponibles a un alza de impuestos, cuando lo que necesita la gente es todo lo contrario, pagar menos impuestos, apoyo para las pymes y la clase media y crear incentivos para invertir”. Agregó que “antes de decir si firmaremos o no, necesitamos tener a la vista los proyectos. La gente está cansada de ver a los políticos tomarse de las manos y anunciar acuerdos, pero finalmente, su situación sigue exactamente igual que antes”. Por su parte, Guillermo Ramírez, jefe de bancada de la UDI, señaló qué “vamos a apoyar al gobierno en todo lo que tenga que ver con reducción de la permisología, incentivos para la inversión, combatir la evasión tributaria, pero el gobierno tiene que entender que nosotros no vamos a subir impuestos“. “Si lo que ellos quieren es alcanzar un acuerdo y lograr un pacto fiscal, no solamente nosotros tenemos que ceder, ellos también tienen que entender que es imposible la reactivación con impuestos más altos de los que tenemos hoy día. Los impuestos hay que bajarlos, no subirlos”, enfatizó. Asimismo, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, dijo que “el ministro espera un cambio de actitud, pero nosotros esperamos cambios en los proyectos. Los malos proyectos no se aprueban por un resultado electoral. No veo la relación entre una cosa y la otra. Si el gobierno insiste en los proyectos mal hechos, no estaremos disponibles para aprobarlos. Lo hemos dicho en varias oportunidades: no estamos disponibles para aumentar impuestos”. Para el diputado, donde sí puede haber acuerdo “es en las medidas de crecimiento, en la reducción de la permisología, en acelerar la inversión, pero si pretende subir impuestos, no contará con nuestro apoyo y eso no cambiarla por un resultado electoral”. Finalmente, el jefe de senadores de Evópoli, Luciano Cruz Coke, aseguró que “el ministro confunde los resultados del domingo con el hecho de que tengan más palanca para presionar acuerdos donde ha planteado fórmulas que, a nuestro juicio, son deficientes. Entonces, no sé por qué relaciona que el resultado del plebiscito es un apoyo a reformas que la ciudadanía rechaza, como es un alza de impuestos. No vamos a firmar un acuerdo previo sin conocer los detalles del proyecto”. Fuente y foto: ATON Chile.

