48835b188d

dc495b3555

Política Gobierno ha rechazado 105 solicitudes de indulto Según publica hoy La Tercera, el actual ministro de Justicia, Luis Cordero, ha rechazado 56 peticiones de indulto, a las que se suman 46 descartadas por su antecesora Marcela Ríos y otras tres denegadas por encontrarse los solicitantes en libertad. Diario UChile Martes 26 de diciembre 2023 9:17 hrs.

Compartir en

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha denegado 105 solicitudes de indulto, dos de ellas ligadas al estallido social, frente a las 13 concedidas en diciembre de 2022, entre ellas la del polémico delincuente habitual Luis Castillo Opazo. Según publica hoy La Tercera, el actual ministro de Justicia, Luis Cordero, ha rechazado 56 peticiones de indulto, a las que se suman 46 descartadas por su antecesora Marcela Ríos y otras tres denegadas por encontrarse los solicitantes en libertad. De ese total rechazado, nueve indultos fueron solicitados por mujeres y 96 por hombres. También del total, 87 estaban cumpliendo condena, uno permanecía bajo arresto domiciliario, tres permanecían en Centros de Reinserción Social y 11 en Centros de Apoyo para la Integración Social. Tres solicitudes, en tanto, fueron presentadas por personas a quienes se le habían aplicado penas de multa, inhabilidades temporales para cargos u oficios públicos y/o inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados, por lo que mantenían su libertad. Consultado por la política que se aplica en esta materia, el ministro Cordero fue tajante en decir que no está por visar indultos para los denominados “presos del estallido social”, ni tampoco de condenados por delitos de lesa humanidad o de personas que simplemente se “consideran inocentes”. “El número de indultos ha ido bajando desde la primera administración del expresidente Piñera, de forma progresiva. Y en lo que a mí me ha correspondido en la materia, sólo he otorgado dos por razones estrictamente humanitarias, en circunstancias en las cuales las personas estaban en una situación terminal”, comentó el secretario de Estado. Agregó que el razonamiento que ha aplicado es “rechazar todos los indultos vinculados al estallido social, considerando que los criterios bajo los cuales se habían otorgado los anteriores no están vigentes en la actualidad”. “En casos de delitos de lesa humanidad, se mantienen los criterios que se habían planteado con anterioridad -que vienen de la administración de la presidenta Bachelet- y se toma en cuenta el derecho internacional en derechos humanos, por lo que me parece que son improcedentes. Y lo tercero es que hay un conjunto de solicitudes que en realidad no reúnen mérito. Por eso, a la fecha, he denegado 56 indultos”, añadió. CONCEDIDOS 17 EN TOTAL En lo que va de este gobierno, se han concedido 17 indultos particulares, 15 visados por la exministra Ríos y sólo dos por el actual titular de Justicia. Los más conocidos fueron los 12 del estallido social y el del exfrentista Jorge Mateluna. Además, del total de los indultos concedidos, cinco se otorgaron bajo la modalidad de remisión de la condena o “perdón total”; y de esos, cuatro se fundaron en motivos humanitarios (salud) y uno con miras a “establecer la paz social”. Y a los 12 beneficiarios restantes, por otra parte, se les concedió una conmutación de la pena impuesta por remisión condicional de la misma. Once de estos tuvieron por motivo “establecer la paz social” y uno se basó en los antecedentes psicosociales que la persona mantenía. Fuente y foto: ATON Chile.

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha denegado 105 solicitudes de indulto, dos de ellas ligadas al estallido social, frente a las 13 concedidas en diciembre de 2022, entre ellas la del polémico delincuente habitual Luis Castillo Opazo. Según publica hoy La Tercera, el actual ministro de Justicia, Luis Cordero, ha rechazado 56 peticiones de indulto, a las que se suman 46 descartadas por su antecesora Marcela Ríos y otras tres denegadas por encontrarse los solicitantes en libertad. De ese total rechazado, nueve indultos fueron solicitados por mujeres y 96 por hombres. También del total, 87 estaban cumpliendo condena, uno permanecía bajo arresto domiciliario, tres permanecían en Centros de Reinserción Social y 11 en Centros de Apoyo para la Integración Social. Tres solicitudes, en tanto, fueron presentadas por personas a quienes se le habían aplicado penas de multa, inhabilidades temporales para cargos u oficios públicos y/o inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados, por lo que mantenían su libertad. Consultado por la política que se aplica en esta materia, el ministro Cordero fue tajante en decir que no está por visar indultos para los denominados “presos del estallido social”, ni tampoco de condenados por delitos de lesa humanidad o de personas que simplemente se “consideran inocentes”. “El número de indultos ha ido bajando desde la primera administración del expresidente Piñera, de forma progresiva. Y en lo que a mí me ha correspondido en la materia, sólo he otorgado dos por razones estrictamente humanitarias, en circunstancias en las cuales las personas estaban en una situación terminal”, comentó el secretario de Estado. Agregó que el razonamiento que ha aplicado es “rechazar todos los indultos vinculados al estallido social, considerando que los criterios bajo los cuales se habían otorgado los anteriores no están vigentes en la actualidad”. “En casos de delitos de lesa humanidad, se mantienen los criterios que se habían planteado con anterioridad -que vienen de la administración de la presidenta Bachelet- y se toma en cuenta el derecho internacional en derechos humanos, por lo que me parece que son improcedentes. Y lo tercero es que hay un conjunto de solicitudes que en realidad no reúnen mérito. Por eso, a la fecha, he denegado 56 indultos”, añadió. CONCEDIDOS 17 EN TOTAL En lo que va de este gobierno, se han concedido 17 indultos particulares, 15 visados por la exministra Ríos y sólo dos por el actual titular de Justicia. Los más conocidos fueron los 12 del estallido social y el del exfrentista Jorge Mateluna. Además, del total de los indultos concedidos, cinco se otorgaron bajo la modalidad de remisión de la condena o “perdón total”; y de esos, cuatro se fundaron en motivos humanitarios (salud) y uno con miras a “establecer la paz social”. Y a los 12 beneficiarios restantes, por otra parte, se les concedió una conmutación de la pena impuesta por remisión condicional de la misma. Once de estos tuvieron por motivo “establecer la paz social” y uno se basó en los antecedentes psicosociales que la persona mantenía. Fuente y foto: ATON Chile.