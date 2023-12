48835b188d

dc495b3555

Entrevista Internacional Jaime Baeza por situación de Argentina: “Milei todavía cuenta con el apoyo de sectores importantes de la población” El académico sostuvo que, pese a la agresividad de las medidas económicas impulsadas por el mandatario trasandino, ya se aprecian ciertos matices de cara a una eventual implementación. "Es una aplanadora que necesita del apoyo de otros", expresó. Diario UChile Martes 26 de diciembre 2023 9:26 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Ciencia Política y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Jaime Baeza, abordó el escenario político en Argentina y las protestas convocadas para esta semana en señal de descontento contra las medidas impulsadas por el Presidente Javier Milei. Frente a las agresivas medidas económicas adoptadas por la administración trasandina para reducir en gasto del Estado, el académico señaló que el mandatario argentino “no está haciendo nada distinto de lo que dijo que iba a hacer desde el primer día, pero con ciertos matices. Si bien es una aplanadora, es una aplanadora que necesita el apoyo de otros y, por lo tanto, son otros los que están tomando mucho las decisiones y no necesariamente Javier Milei”. En ese sentido, apuntó que “la aparición del PRO (Propuesta Republicana) y, particularmente, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señala un derrotero ligeramente distinto al que Milei dice que iba a plantear en toda su magnitud desde el primer día”. Baeza afirmó que, pese a las masivas protestas efectuadas en los últimos días, “no fueron ni en las dimensiones ni en la cantidad que algunos, por ejemplo, en la oposición esperaban, es decir, Milei todavía cuenta desde los primeros días con el apoyo de sectores importantes de la población, particularmente de clases medias, medias-bajas, muy desafectas al peronismo tradicional y sobre todo sectores más jóvenes, que le dieron un apoyo importante en las urnas”. “¿Dónde está la desafección? Gente de edad media, media más alta, en sectores de la provincia de Buenos Aires, que no le cree las medidas. Además, demuestra que viene una división geográfica importante en términos de quienes van a apoyar a Milei, (como la) provincia de Córdoba, de Mendoza; ciudad de Buenos Aires, probablemente sectores de la Provincia de Santa Fe; y quienes se van a oponer, particularmente en el círculo bonaerense, donde incluso el gobernador, Axel Kicillof, es la principal figura de la oposición para enfrentar a Milei si es que llega a terminar en una elección en cuatro años más”, dijo. De hecho, afirmó el académico “producto de las peleas que existen hoy día ya entre el gobierno de Milei y los gobernadores provinciales, se está hablando de ‘impuestazos’ para enfrentarse al ‘mazazo’, como se le ha denominado a este DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) con más de 350 medidas, que van desde las sociedades anónimas del fútbol hasta el inicio de las privatizaciones de las empresas públicas”. “El rango del DNU es gigante y ahí es donde muchos decían que si efectivamente quiere lograr apoyo tiene que dividirlo por lo menos en cuatro proyectos de ley”, expresó en referencia a esta normativa establecida en la constitución argentina, que le permite al jefe de Estado intervenir en el Poder Legislativo en situaciones excepcionales. En cuanto a las posibilidades de que esta iniciativa logre respaldos en el Congreso, Baeza indicó que “hay que pensar que Milei cuenta con solo siete de 72 senadores y con 38 de 257 diputados, es decir, la minoría en que se encuentra en ambas cámaras es tremenda y tampoco cuenta con el apoyo completo de Juntos por el Cambio. Si bien cuenta con los votos en general del PRO, en la Unión Cívica Radical (UCR) es la que está en una suerte de bisagra”. ¿Va a lograrlo? No se sabe, es probable que sí, pero las dimensiones de que pueda o no lograrlo no están dados por el DNU, sino lo que puede ir negociando progresivamente (…) Y todo indica que podría lograrlo siempre y cuando sea capaz de entregar por otras vías soluciones”, enfatizó. Revisa la entrevista completa en el siguiente link

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Ciencia Política y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Jaime Baeza, abordó el escenario político en Argentina y las protestas convocadas para esta semana en señal de descontento contra las medidas impulsadas por el Presidente Javier Milei. Frente a las agresivas medidas económicas adoptadas por la administración trasandina para reducir en gasto del Estado, el académico señaló que el mandatario argentino “no está haciendo nada distinto de lo que dijo que iba a hacer desde el primer día, pero con ciertos matices. Si bien es una aplanadora, es una aplanadora que necesita el apoyo de otros y, por lo tanto, son otros los que están tomando mucho las decisiones y no necesariamente Javier Milei”. En ese sentido, apuntó que “la aparición del PRO (Propuesta Republicana) y, particularmente, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señala un derrotero ligeramente distinto al que Milei dice que iba a plantear en toda su magnitud desde el primer día”. Baeza afirmó que, pese a las masivas protestas efectuadas en los últimos días, “no fueron ni en las dimensiones ni en la cantidad que algunos, por ejemplo, en la oposición esperaban, es decir, Milei todavía cuenta desde los primeros días con el apoyo de sectores importantes de la población, particularmente de clases medias, medias-bajas, muy desafectas al peronismo tradicional y sobre todo sectores más jóvenes, que le dieron un apoyo importante en las urnas”. “¿Dónde está la desafección? Gente de edad media, media más alta, en sectores de la provincia de Buenos Aires, que no le cree las medidas. Además, demuestra que viene una división geográfica importante en términos de quienes van a apoyar a Milei, (como la) provincia de Córdoba, de Mendoza; ciudad de Buenos Aires, probablemente sectores de la Provincia de Santa Fe; y quienes se van a oponer, particularmente en el círculo bonaerense, donde incluso el gobernador, Axel Kicillof, es la principal figura de la oposición para enfrentar a Milei si es que llega a terminar en una elección en cuatro años más”, dijo. De hecho, afirmó el académico “producto de las peleas que existen hoy día ya entre el gobierno de Milei y los gobernadores provinciales, se está hablando de ‘impuestazos’ para enfrentarse al ‘mazazo’, como se le ha denominado a este DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) con más de 350 medidas, que van desde las sociedades anónimas del fútbol hasta el inicio de las privatizaciones de las empresas públicas”. “El rango del DNU es gigante y ahí es donde muchos decían que si efectivamente quiere lograr apoyo tiene que dividirlo por lo menos en cuatro proyectos de ley”, expresó en referencia a esta normativa establecida en la constitución argentina, que le permite al jefe de Estado intervenir en el Poder Legislativo en situaciones excepcionales. En cuanto a las posibilidades de que esta iniciativa logre respaldos en el Congreso, Baeza indicó que “hay que pensar que Milei cuenta con solo siete de 72 senadores y con 38 de 257 diputados, es decir, la minoría en que se encuentra en ambas cámaras es tremenda y tampoco cuenta con el apoyo completo de Juntos por el Cambio. Si bien cuenta con los votos en general del PRO, en la Unión Cívica Radical (UCR) es la que está en una suerte de bisagra”. ¿Va a lograrlo? No se sabe, es probable que sí, pero las dimensiones de que pueda o no lograrlo no están dados por el DNU, sino lo que puede ir negociando progresivamente (…) Y todo indica que podría lograrlo siempre y cuando sea capaz de entregar por otras vías soluciones”, enfatizó. Revisa la entrevista completa en el siguiente link