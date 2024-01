e108cb1f41

Educación Ministro Cataldo tras entrega de Distinciones a las Trayectorias Educativas: “Lo importante es reconocer la diversidad” Al igual que el año anterior, el reconocimiento destacó a los mejores puntajes de la prueba PAES en cuatro categorías: territorios, modalidad de enseñanza, pueblos originarios y personas en situación de discapacidad. Fernanda Araneda Martes 2 de enero 2024 15:10 hrs.

Esta mañana, el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, participaron del tradicional desayuno con los estudiantes que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas de selección universitaria. Al igual que el año anterior, este año se entregaron las Distinciones a las Trayectorias Educativas en la PAES, las cuales destacan los mejores puntajes en cuatro categorías: territorios, modalidad de enseñanza, pueblos originarios y personas en situación de discapacidad. El ministro Cataldo, justamente, se refirió a la importancia de distinguir a estudiantes de distintos contextos. “Lo importante es reconocer esa diversidad, es reconocer que pueden haber trayectorias educativas destacadas en contexto territoriales distintos a los de Santiago o el centro del país, que hay trayectorias destacadas en establecimientos técnico profesionales y no solamente en aquellos que son científico humanistas, que hay trayectorias destacadas cuando hay contextos o situaciones de algún tipo de situación de discapacidad o alguna otra condición distinta a las habituales”, explicó. “Es decir, reconocer que existen trayectorias destacadas en condiciones que son particulares y en ese contexto mirar específicamente esos segmentos de población para poder visualizar”, agregó. Más temprano, Cataldo y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, se refirieron a los resultados de la PAES destacando el aumento en la cantidad de personas habilitadas para entrar a la educación superior. Orellana además enfatizó en los cambios realizados desde que comenzó la prueba PAES, que recordemos, ahora se rinde dos veces al año. “Nos parece importante recalcar que la prueba y es un poco el horizonte que hemos querido colocar respecto al proceso de admisión y al proceso de modernización de la educación superior, que no es un puro momento aquello que media entre educación escolar, enseñanza media y superior, sino que es un proceso que tiene que estar distribuido en el tiempo, que tiene que tener más de una oportunidad y que tiene que poner énfasis, como lo vamos a poner en el futuro, en mayores oportunidades, mayor acompañamiento y en una mayor presencia pública en todos estos pasos”, dijo. En la misma instancia, la directora del DEMRE, Loreto Varas, abordó las brechas en los puntajes de quienes rindieron la PAES, señalando que en género no son tan significativas, pero que sí se aprecian diferencias importantes entre alumnos de establecimientos públicos y privados. “En términos de las brechas en realidad no tenemos cambios, las brechas están totalmente estancadas, estabilizadas y lo más probable es que no tengamos posibilidad de que las pruebas eliminen brechas, sino que esas brechas habrá que resolverlas de otro modo, abordarlas, porque lo más probable es que sean estructurales y que por eso tengan esa persistencia y no podemos esperar que esas condiciones estructurales se resuelvan”, afirmó. Precisamente, en relación a las brechas de género, el vicerrector académico de la Universidad de Chile, Claudio Pastenes, apuntó al nuevo mecanismo adoptado por el Ministerio de Educación, que implica cupos adicionales para mujeres que deseen ingresar a carreras científicas. “Creemos que hay señales de que se avanza en la diversidad, en la inclusión, la equidad de alguna manera, aumentan colegios técnicos profesionales, aumentan mujeres dando las pruebas y no olvidemos que además, este año se inaugura un cupo de acceso especial para mujeres en carreras asociadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, 39 universidades se acogieron y creo que es una muy buena noticia”, señaló. Respecto a los plazos que vienen en este proceso de ingreso a la educación superior, entre hoy 2 de enero y el viernes 5, los estudiantes que rindieron la PAES podrán postular a las instituciones de su elección en la página demre.cl o en acceso.mineduc.cl Los resultados, en tanto, se conocerán el 16 de enero y el primer proceso de matrícula tendrá lugar entre el 17 y 19 de este mismo mes.

