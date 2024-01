7a82502197

18-O Fiscalía formalizará al general director de Carabineros por responsabilidad de mando en el estallido social La decisión se da luego de cinco intentos sin éxito en que la fiscal Ximena Chong buscó tomar las declaraciones de Ricardo Yáñez. En la única oportunidad en que la autoridad policial aceptó entrevistarse usó su derecho a guardar silencio. Diario UChile Miércoles 3 de enero 2024 16:17 hrs.

El Ministerio Público solicitó la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su eventual responsabilidad en el delito de omisión “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio”, durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada, durante el estallido social. El escrito fue ingresado la tarde del martes 2 de enero por el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armandáriz, quien además pidió formalizar al ex general director, Mario Rozas; y el exsubdirector de la institución, el general (r) Diego Olate. Fue la propia vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien confirmó la noticia: “Hay una solicitud de formalización y esperamos la audiencia para tomar una decisión como Gobierno. Estamos a la espera de las resoluciones que estime la justicia”, afirmó. La decisión de la Fiscalía Centro Norte se da luego de cinco intentos sin éxito de la fiscal Ximena Chong por tomar declaración al general Yáñez. Sólo en una oportunidad aceptó entrevistarse con la fiscal, donde le señaló que utilizaría su derecho a guardar silencio. “He prestado, con anterioridad, el día 07 de abril de 2021, declaración en una investigación paralela en calidad de imputado ante la Fiscal Regional de Valparaíso, doña Claudia Perivancich, declaración que está incorporada en esta investigación; y 2) he prestado además declaración en calidad de testigo en investigaciones llevadas por usted relacionadas a hechos similares. Por lo anterior, y escuchando el consejo de mis abogados, quienes me han indicado hacer uso del derecho ya indicado, es que por ahora no prestaré declaración”, dijo el general director de Carabineros el 27 de marzo de 2023.

