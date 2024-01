Ben Brereton en su arribo a la Premier League: “Es algo que sueñas cuando eres joven”

Ya es oficial el nuevo destino de Ben Brereton. El delantero chileno-inglés fue presentado durante este viernes en el Sheffield United de la Premier League. Tras solo seis meses en el Villarreal de España el atacante partirá a préstamos a la liga más prestigiosa y competitiva del planeta.

El acuerdo para la llegada de Brereton al Sheffield es de un préstamo por los próximos seis meses, sin opción de compra obligatoria. “Ben era un jugador codiciado, así que estamos encantados de haberlo traído al club”, expresó el entrenador Chris Wilder con la llegada de su nuevo refuerzo.

Por su parte, el ariete nacional se mostró optimista e ilusionado en su arribo a “The Blades”. “Estar aquí es genial para mí, jugar en la Premier League es algo con lo que sueñas cuando eres joven, así que es genial para mí y no veo la hora de empezar”, mencionó en sus primeras palabras en el conjunto inglés.

La tarea para “Big Ben” no será sencilla. El Sheffield marcha colista de la Premier League, con solo nueve puntos en 20 partidos jugados. No obstante, se encuentran a siete puntos de la salvación, por lo que esperan el aporte de Brereton para lograr la permanencia.

De esta manera, Brereton llega a la élite del fútbol mundial, en busca de sumar minutos y recuperar el nivel mostrado en el Blackburn hace unas temporadas.

Welcome, Ben.

Ben Brereton Díaz signs on loan from Villarreal CF until the end of the season.

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 5, 2024