Las redes de Zalaquett: aumenta el número de personeros que asistieron a las reuniones y salpican a la oposición Durante esta jornada se conoció la presencia de presidentes de partido, senadores y diputados de distinto color político. El Partido Republicano, en tanto, ingresó una denuncia contra los seis ministros involucrados a la Contraloría. Bárbara Paillal Lunes 8 de enero 2024 18:12 hrs.

Continúa aumentando la cifra de actores políticos que sostuvieron reuniones con representantes del mundo privado en el domicilio del reconocido lobbista, Pablo Zalaquett. Durante esta jornada se conoció que la cifra alcanza, además de los seis ministros de Estado, a cuatro presidentes de partido, siete senadores y tres diputados. Ninguno registró los encuentros por la Ley del Lobby. Durante el fin de semana, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, fue la primera en dar a conocer su asistencia a estas citas. Mediante una declaración pública, señaló que fue para exponer acerca del proceso constituyente y la coyuntura política. Este domingo además se sumó el diputado Juan Santana (PS), presidente de la Comisión de Trabajo, quién habría asistido para dar su punto de vista por el debate en pensiones con presencia de representantes de la Asociación de AFP. Este lunes, el conteo va en alza, salpicando esta vez a otros partidos políticos. Mediante su cuenta de X (Ex-Twitter) el diputado y presidente de la DC, Alberto Undurraga, informó que en abril del pasado asistió para exponer su punto de vista por la reforma previsional junto al diputado Santana y el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Comparto Declaración Pública pic.twitter.com/S5rzVQBoHo — Alberto Undurraga (@aundurragav) January 8, 2024 “Los participantes eran diversas personas del sector privado en general y del sector de pensiones, ante quienes (…) expusimos nuestras posiciones, confrontamos nuestras ideas y contestamos preguntas acerca de nuestras exposiciones, como en todo foro–panel”, explicó Undurraga. Más tarde, trascendió que el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, los parlamentarios de Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker se sumaron a estas citas. La información fue confirmada a La Tercera. Por su parte, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, esta tarde confirmó su asistencia a estos encuentros. “El exalcalde Zalaquett me invitó a su casa a hablar del proceso constituyente” afirmó, junto a ello aseguró que había “más actores políticos” pero se negó a decir quiénes estaban en la reunión. No obstante, pese a que se sumaron parlamentarios de diversos colores políticos continúan las repercusiones para el Gobierno, puesto que la asistencia de seis ministros de Estado al domicilio de Zalaquett destapó la polémica. La actual administración ha mantenido su defensa, el mismo Presidente de la República ha asegurado que no hubo incumplimiento de la Ley, pero estos últimos días se están esbozando algunas reflexiones. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, señaló esta mañana desde el Palacio de La Moneda que el diálogo es muy importante para efectos de poder destrabar la reforma de pensiones, pero que en virtud de las reacciones que han habido con posterioridad, se pudo haber hecho las cosas mejor”. Misma línea que esgrimió el titular de Justicia, Luis Cordero, señalando que no hay duda de que “hay un proceso de aprendizaje” tras estas situaciones. En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró que estas reuniones se realizaron en el marco de la Ley del Lobby. “No todo encuentro es lobby, la ley dice qué es lo que es lobby y de lo que no debiese serlo y, por lo tanto, no es exigible de registro”, aseguró. “Según lo que nos han transmitido además todos los ministros, hay claridad de que está en el margen de la ley”, agregó. Aún con la defensa, el Gobierno se mantiene en una posición compleja cuando se suman críticas oficialistas en contra de estas reuniones, calificando como un error la postura de la actual administración. El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, declaró que “las cosas se pudieron haber hecho de otra manera”. En tanto, la diputada socialista, Daniella Cicardini, señaló que “todas estas situaciones que se han dado a conocer, de las conversaciones en la casa de Pablo Zalaquett ha sido un error. Justamente lo que hoy día nos exige la ciudadanía es transparencia y las formas también tienen que ser prudentes para no caer en un escenario de suspicacias, de interpretaciones varias, de especulaciones”. “Sin perjuicio de que acá han habido argumentos donde se ha establecido de que han sido conversaciones en términos generales, yo creo que también es valorable sobre todo cuando nosotros mismos hemos exigido de que acerquemos posiciones”, sostuvo. Republicanos piden sanciones a la Contraloría Con todo, cabe destacar que esta mañana diputados y representantes del Partido Republicano llegaron hasta la Contraloría General de la República, para ingresar una denuncia contra los seis ministros involucrados en estas reuniones con el mundo privado. En el documento que fue entregado a la contralora subrogante, Dorothy Pérez, se solicita perseguir la responsabilidad administrativa y adoptar las sanciones correspondientes contra los seis secretarios de Estado. El diputado Benjamín Moreno anunció que solicitaron a la autoridad que “investigue todas las reuniones que tuvieron los ministros para que por favor se pronuncie de una vez por todas y tome todas las medidas administrativas que correspondan“. Para el parlamentario “es válido y es positivo que los distintos actores que tramitan un proyecto de ley, que tienen que estar en las distintas discusiones, conversen, eso es algo absolutamente positivo, lo que no corresponde es que ministros de Estado se salten la ley del Lobby que muchos de ellos clamaron durante años y que ellos mismos les tocó tramitarla y votarla”. Imagen de Portada: Agencia ATON

