Educación Entrevista Nacional Víctor Orellana por brechas educativas: “Los rankings que se publican no siempre son los más adecuados para entender esto” El subsecretario de Educación Superior defendió la decisión del Mineduc que advirtió a las universidades no divulgar los resultados de la PAES y apuntó a avanzar en un proceso de modernización para abrir espacios a personas de origen social distinto. Diario UChile Lunes 8 de enero 2024 9:38 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, profundizó sobre los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). Consultado sobre la realidad educativa plasmada en la segunda edición del instrumento, la autoridad aclaró que “los rankings sobre todo en la manera que se publican no siempre son los más adecuados para entender esto, porque a veces uno compara unidades que tienen distinto tamaño y eso estadísticamente no es adecuado”. “Además, hay una serie de condicionamientos, por ejemplo, un colegio público, un liceo municipal que tenga ‘x’ gasto por estudiante, un colegio particular pagado tiene cinco o seis ‘x’. Por lo tanto, obviamente van a haber algunas diferencias”, detalló. En esa línea, defendió la decisión del Ministerio de Educación de advertir a las universidades de no divulgar externamente los resultados de la PAES para evitar la creación de rankings de colegios. Pese a lo anterior, remarcó que el “Demre de la Universidad de Chile publica desde marzo de manera súper detallada los resultados, o sea, que hay una política de total transparencia de datos, no es que al hacer estas recomendaciones metodológicas no es que yo diga que no hay que informar, todo lo contrario, informamos y divulgamos bastante”. Para Orellana “lo de fondo es que tenemos brechas y tenemos situaciones que son complejas, pero son permanentes en el tiempo. Si uno toma el 20% superior de rendimiento, uno se va a dar cuenta de que es cierto que los colegios públicos van disminuyendo de manera lenta, pero consistente de su participación; también los (colegios) particulares pagados, hay un fenómeno de mayor acceso de los egresados de particular subvencionados a eso”. En ese sentido, la autoridad afirmó que “lo que ocurre es que arrastramos una desigualdad que no hemos logrado superar como país en educación de mucho tiempo, es una larga trayectoria y lo que estamos planteando como Gobierno es que a brechas estructurales corresponden cambios estructurales y esos cambios estructurales el país ha dado algunos”, agregando que “al menos en el ámbito de la educación superior vamos a impulsar algunas de esas reformas, que esperamos nos ayuden a menguar estas brechas en el largo plazo”. De todos modos, enfatizó en la necesidad de “actuar en todos los niveles, no podemos actuar solo en uno. Es importante esto, porque si bien el país ha hecho esfuerzos, todavía hay muchas materias fundamentales pendientes y que arrastran situaciones históricas. Al menos en lo que a nuestra cartera respecta de educación superior, queremos impulsar un proceso de modernización”. De acuerdo al subsecretario “¿Por qué este proceso de modernización debiese ayudar a una mayor equidad? Porque nos gustaría una mayor participación de la educación pública y de la educación superior de mayor complejidad que investiga en el porcentaje total de la matrícula (…) De ese espacio, cuando nuestras mejores instituciones, aquellas que investigan se abren a la sociedad e involucran a más personas se generan mezclan, se generan síntesis que son de tremendo aporte a nuestra cultura, a nuestra ciencia”. “Esto hay que hacerlo mirando en el largo plazo. La ciudadanía tiene que entender también que si vamos a hacer cambios estructurales y los queremos hacer en una situación de adecuado funcionamiento de los servicios se va a tomar tiempo, pero al menos esto nos gustaría decir que tiendan a compartir más espacios personas de origen social distinto”, expresó Víctor Orellana. Revisa la entrevista completa en el siguiente link

