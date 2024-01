Pablo Longueira: “La Ley de Pesca es la ley más transparente que se ha discutido en Chile”

El ex ministro de Economía fue enfático en señalar que "no tengo nada que ocultar, no tengo que darle explicaciones a nadie, menos a los personajes que he visto por televisión, diciendo puras barbaridades".

Tras la serie de cuestionamientos a la posible exposición del exministro de Economía, Pablo Longueira sobre la nueva Ley de Pesca en la Cámara de Diputados, esta mañana el también ex parlamentario de la UDI anunció que no asistirá a la comisión de la Cámara Baja.

En entrevista con Radio Agricultura, el ex líder gremialista, se defendió sosteniendo que “si no me quieren escuchar, ¿para qué voy a ir? Entonces, voy a mandar un correo diciendo que voy a pedir ser invitado en el Senado. Porque no tengo nada que ocultar, no tengo que darle explicaciones a nadie, menos a los personajes que he visto por televisión, diciendo puras barbaridades”, expresó.

Cabe señalar que actualmente Pablo Longueira enfrenta un juicio oral como acusado por el delito de cohecho en una de las aristas del caso SQM. Por esta razón, parlamentarios de la Comisión de Pesca criticaron la petición del exministro de Sebastián Piñera: “Yo creo que más bien el señor Longueira, en vez de venir a darle explicaciones al Congreso, esas explicaciones tiene que darles en tribunales”, señaló la presidenta de la instancia, Daniela Cicaridini.

Al respecto, Longueira indicó esta mañana que “el Partido Comunista me presentó una querella en la causa Corpesca con la fiscal Chong y obviamente me citaron y tuve que ir y no tengo ningún problema en hacerlo, porque tal como se lo dije a la fiscal Chong -que está claro que es de izquierda-, ‘mire fiscal pregunte lo que quiera porque la Ley de Pesca es la ley más transparente que se ha discutido en Chile’, indicó.