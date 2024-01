Senador Flores pide al Gobierno celeridad para nombrar a integrantes del Consejo Para la Transparencia

El consejo directivo de esta instancia no ha podido sesionar debido a falta de quórum, tras la salida de Francisco Leturia y Gloria de la Fuente. Se necesitan al menos tres integrantes para funcionar y hay solo dos.

Un llamado al Presidente de la República, Gabriel Boric, formuló hoy el senador DC Iván Flores, para que agilice el nombramiento de los integrantes del Consejo Directivo Para la Transparencia, “de tal forma que pueda volver a sesionar, especialmente después de todos los hechos que hemos conocido en torno al lobby y a la crisis de confianza en instituciones”.

El consejo directivo de esta instancia no ha podido sesionar debido a falta de quórum, tras la salida de Francisco Leturia y Gloria de la Fuente. Se necesitan al menos tres integrantes para funcionar y hay solo dos. Corresponde al Presidente de la República realizar la nominación y contar con el respaldo de los 2/3 de los senadores en ejercicio.

Consultado al respecto, Flores agregó que “ni siquiera está el quórum de funcionamiento; no cabe duda de que esto es delicado. El Presidente debería nombrar a la brevedad a los integrantes que faltan y permitir que el organismo vuelva a sesionar. Con todo lo que hemos venido conociendo, y no me refiero solo al tema de las cenas en casa del lobbista Zalaquett, sino a varios otros casos más, es indispensable que el Consejo Directivo esté funcionando normalmente”.