Nacional Política Presidente Boric llama a la unidad y disciplina en Fiesta de los Abrazos del PC El mandatario aseguró que se deben aprender dos lecciones de las derrotas electorales del oficialismo: la importancia de la cohesión entre fuerzas progresistas y el no dejar de lado "las necesidades concretas de nuestro pueblo". Diario UChile Sábado 13 de enero 2024 16:31 hrs.

Este sábado, el Presidente de la República, Gabriel Boric, participó de la tradicional “Fiesta de los Abrazos”, organizada por el Partido Comunista. En la ocasión, en que estuvieron presentes alcaldes, parlamentarios y algunos ministros, el jefe de Estado llamó al oficialismo a la unidad y a la disciplina, pensando en los dos años de gestión que todavía le restan a su administración. “Hemos logrado muchas cosas en estos dos años, dos años que han sido intensos, difíciles, pero también llenos de aprendizaje y vamos a entrar de lleno en el segundo tiempo con energías renovadas, con más fuerza y tenemos que hacerlo con unidad”, dijo el Presidente. Pese a que señaló que se tiene que respetar la diversidad al interior de la alianza de Gobierno, el mandatario planteó que hay que actuar “con disciplina, porque ser parte de organizaciones políticas significa también una voluntaria renuncia a ciertos grados de autonomía en pos de un interés colectivo”, estimó. Boric además destacó la labor de la ministra del Trabajo, Jeannete Jara, identificándolo como uno de los hitos de la primera parte de su Gobierno. “La ministra Jeannette Jara ha encabezado avances fundamentales, como el aumento del salario mínimo a $500.000, la reducción de la jornada laboral a 40 horas o la ley de conciliación laboral y hoy día, está batallando intensamente con una paciencia infinita por lograr el acuerdo para la reforma de pensiones en Chile”, indicó. De acuerdo al jefe de Estado, el gran objetivo trazado es “darle una pensión digna a quienes han trabajado toda su vida y hoy día, después de toda esa vida de trabajo, se encuentran con que la sociedad les da la espalda”, afirmó. El Presidente también tuvo palabras sobre el plebiscito del pasado 17 de diciembre, en el que se habrían ganado “mejores condiciones de disputa para seguir luchando por construir un Chile más justo, más fraterno, más solidario, en donde todo habitante humilde de nuestra patria tenga el derecho a ser feliz”, dijo. “Logramos un importante resultado, después de dos importantes derrotas de los sectores progresistas que deben dejarnos como elección uno: que la unidad de las fuerzas políticas progresistas es condición necesaria para poder seguir avanzando”, planteó. Como segundo aprendizaje, Boric mencionó el no dejar de lado “las necesidades concretas y materiales de nuestro pueblo (…)tenemos que estar hoy día junto a las familias que les cuesta llegar a fin de mes, tenemos que estar junto a los trabajadores y trabajadoras que están luchando por organizarse y por diferentes motivos no se los permiten”. “Tenemos que estar con los vecinos, con los pobladores y pobladores que luchan por una vivienda digna y con los estudiantes que cargan mochilas inaceptables de deuda”, agregó. Al finalizar, el mandatario aseguró que está confiado en que “el Partido Comunista va a seguir siendo, como lo ha sido siempre a lo largo de su historia, un fiel y leal colaborador en la noble y difícil tarea de gobernar. Así lo he sentido hasta ahora y no me cabe ninguna duda que será de esta manera hasta el final del periodo”, concluyó.

