Internacional Sudáfrica pide a los Países No Alineados que exijan dos Estados para Israel y Palestina A juicio de la jefa de la diplomacia, Naledi Pandor, no se puede conseguir un mundo próspero y pacífico sin una reforma del sistema de gobernanza global. Diario UChile Miércoles 17 de enero 2024 15:10 hrs.

La ministra sudafricana de Relaciones Exteriores y Cooperación, Naledi Pandor, pidió hoy en la 19ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) que este grupo lidere las voces que exigen el reconocimiento del Estado de Israel y del de Palestina para resolver la crisis de Oriente Medio. Además, pidió la unidad del grupo para exigir una reforma urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). A juicio de la dignataria, no se puede conseguir un mundo próspero y pacífico sin una reforma del sistema de gobernanza global para que sea relevante. La alocución se realizó en la cumbre que se celebrará en la capital de Uganda hasta el próximo sábado, y que empezó con conferencias preparatorias de la reunión de jefes de Estado y Gobierno y con llamados a la unidad y una mejor cooperación entre los miembros de este grupo. “Sudáfrica insta a la comunidad internacional a apoyar con medidas prácticas el establecimiento de dos Estados que vivan uno al lado del otro en paz y con seguridad”, dijo Pandor durante la apertura de las reuniones ministeriales de la cumbre del MNOAL en el Centro de Convenciones de Speke, en el sur de Kampala. “Estamos siendo testigos de lo que Sudáfrica considera un genocidio de proporciones sin precedentes y es por eso que nuestro país ha remitido la situación de Palestina a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”, señaló la jefa de la diplomacia sudafricana en relación con la demanda que interpuso su país contra Israel. Los encuentros de cancilleres del Mnoal finalizan mañana jueves, y deben dejar preparadas las condiciones para la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que comienza el próximo viernes y se clausura el sábado. Ni Washington, ni Moscú El Movimiento de Países No Alineados nació con la Conferencia de Bandung de 1955. Indonesia acogió entonces las conversaciones de veintinueve jefes de Estado de Asia y África que eran parte de la primera generación de líderes postcoloniales. De ese encuentro se enunciaron los diez principios de Bandung, base de la política de no alineación y criterios de membresía del Movimiento. Por ejemplo, para ser miembro no se puede formar parte de una alianza militar multilateral, como la OTAN. Hoy, el Movimiento es una organización internacional de 120 Estados miembros: 53 de África, 39 de Asia, 26 de Latinoamérica y el Caribe y dos de Europa. También 17 naciones tienen categoría de observadores. Se trata del segundo foro intergubernamental más grande del mundo, solo por detrás de la ONU, pero no tiene una estructura organizativa formal.

