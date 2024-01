Netanyahu dejó claro que nunca aceptará un Estado palestino

En una rueda de prensa en Tel Aviv, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó: “Le dije la verdad a nuestros amigos estadounidenses y frené el intento de que forzasen una realidad sobre nosotros que perjudicaría la seguridad de Israel“, señaló, matizando con que su postura no impedirá que Tel Aviv amplíe lo que denominó como “el círculo de paz” con los países árabes.

Según el diario The Times of Israel, Netanyahu resaltó que Israel debe mantener el control de la seguridad sobre todo el territorio al oeste del río Jordán, reiterando algo que ya ha dicho antes: “que el conflicto no es sobre la falta de un Estado palestino, sino sobre la existencia de Estado judío”.