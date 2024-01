fde445bdae

Deportes “Me encantaría retirarme dirigiendo en un Mundial”: Manuel Pellegrini puso fecha para su arribo a la selección chilena El director técnico nacional expresó sus metas luego de terminar su contrato con el Real Betis de España. No obstante, realizó un llamado a la dirigencia de la ANFP, señalando como condición para su llegada el contar con "un proyecto serio". Diario UChile Domingo 21 de enero 2024 11:40 hrs.

Con la selección chilena sin entrenador tras la salida de Eduardo Berizzo, uno de los nombres que siempre ronda en la ANFP es el de Manuel Pellegrini. Siendo el estratega nacional con más experiencia, con una trayectoria de más de 20 años en Europa, aparece como la carta soñada para tomar el banco de “La Roja”. No obstante, pese a que siempre aparece como uno de los candidatos cada vez que se abre el cupo en el banco nacional, el “Ingeniero” nunca se abrió a la posibilidad de dejar el viejo continente. Hasta ahora, durante una entrevista con El País de España, en la que fijó fecha para su arribo a la selección chilena. “Tengo 70 años y contrato con el Betis hasta 2026. Con 73 años, ¿Por qué no voy a entrenar a Chile? Voy al gimnasio todos los días, juego al tenis dos o tres veces a la semana, también al golf. Me encuentro bien. Me encantaría entrenar a la selección de Chile, mi país, me siento muy chileno, además de mis raíces en Italia y en España”, anunció el entrenador del Betis. Incluso, Pellegrini se fijó una meta ambiciosa ante la posibilidad de tomar el mando del “Equipo de Todos”. “Me encantaría retirarme dirigiendo un Mundial con Chile”, aseguró el exDT del Real Madrid y Manchester City, entre otros clubes. No obstante, para que su arribo se confirme, el director técnico chileno espera contar con: “un proyecto serio. No voy a ser una cabeza de turco. Quiero dirigir un proceso una vez que termine en el Betis. Llevo 25 años seguidos entrenando y solo una destitución en el West Ham”. Sobre lo mismo, repasó lo que ha sido su carrera en Europa. “Hace ya 20 años que estoy aquí. Por medio hay cinco años en Inglaterra y dos en China. Han sido cinco años en el Villarreal, uno en el Madrid, tres en el Málaga y, de momento, tres en el Betis. Cuando llegué al Villarreal traje un sistema novedoso en España”, señaló. Foto: Aton

