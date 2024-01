fde445bdae

Nacional Parlamentarios piden al Gobierno “hacerse cargo con más fuerza” tras recientes cifras de homicidios Durante esta jornada, diversos parlamentarios, tanto de oficialismo como de oposición, se refirieron a la situación de seguridad y abordaron nuevamente la opción de que se decrete Estado de Excepción en la Región Metropolitana. Camilo Vega Martinez Domingo 21 de enero 2024 17:53 hrs.

Un llamado a un “Pacto Nacional de Seguridad” es el que realizó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, hace unos días ante las preocupantes cifras de homicidios desde noviembre del año pasado. El 21 de dicho mes comenzó a funcionar el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Nacional. De acuerdo con las cifras que entregó la entidad, se han registrado 47 homicidios desde dicha fecha. En detalle, fueron seis en los últimos días de noviembre del 2023 y 21 durante el último mes del año pasado. No obstante, el dato más alarmante son los 20 asesinatos que han ocurrido en la Región Metropolitana desde el 1 de enero de este año hasta el 19 del mismo mes. Orrego calificó esta situación como una “pandemia de homicidios” y reiteró su apoyo al Gobierno para frenar esta ola de delincuencia, además de llamar a los distintos sectores políticos para unirse en busca de medidas. “No queremos más gente muerta y eso supone un gran pacto de seguridad de todas y todos en Chile. Aquí no hay espacio para la pequeñez política. Todos tenemos que sumarnos a los esfuerzos que está haciendo el Gobierno; y el Gobierno liderar con energía y con sentido de urgencia este pacto”, expresó al respecto la autoridad de la Región Metropolitana. Durante esta jornada, diversos parlamentarios, tanto de oficialismo como de oposición, se refirieron a la situación de seguridad y a la idea de este pacto mencionado por Orrego. El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, aseguró que el Gobierno debe “asumir su fracaso” en la implementación del Plan Calles Sin Violencia. “Necesitamos un presidente que conduzca. No más mesas de trabajo, no más pacto. Necesitamos un presidente que diga ‘yo voy a conducir, este es el equipo que me va a acompañar, y este es el plan que contiene medidas de prevención, de control, de respuesta, de condena y de reinserción penal’”, mencionó el parlamentario. En esa línea, Schalper abordó la opción que diversos sectores han propuesto de decretar Estado de Excepción en la Región Metropolitana. “No descarto a priori ningún camino, porque creo que la situación es de tal desborde, pero de nuevo, que el presidente ofrezca un plan al país”, enfatizó el diputado de oposición. Por su parte, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, llamó al Gobierno a hacerse “cargo con más fuerza” del problema y cree que se debe analizar la alternativa de un Estado de Excepción. “Este es el problema número uno de Chile. He sido partidario incluso de establecer medidas excepcionales. Pero lo más importante es que haya capacidad operativa. Se ha avanzado en las leyes, sí, pero falta articulación territorial”, aseguró. La respuesta de las autoridades de Gobierno Sobre la materia, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, reafirmó la urgencia para abordar la situación, pero destacó los avances y la capacidad actual para enfrentar al crimen organizado. “Podemos desarticular bandas que están apareciendo, tenemos una desarticulación de un factor importante del Tren de Aragua. También tenemos control sobre las cárceles, estamos haciendo investigaciones permanentes”, señaló en conversación con Mesa Central de T13. “Hay medidas que se están tomando y creo que es importante mencionar que estamos a tiempo. Esto es muy grave, pero sí estamos trabajando decididamente para dar vuelta esta tendencia”, agregó respecto a las cifras de homicidios. La delegada cuestionó además la alternativa de un Estado de Excepción. “Siempre tiene que estar en evaluación (…) El punto es poder preguntarnos, seria y responsablemente, si este tipo de tácticas sirve para lugares densamente poblados”, sentenció. Control de las cárceles El ministro de Justicia, Luis Cordero, reafirmó las declaraciones de la delegada presidencial respecto a la situación de las cárceles. “El Estado de Chile tiene control total de las cárceles y sabe perfectamente que sucede en su interior”, señaló en diálogo con Estado Nacional. En la misma línea, se refirió al plan carcelario que ya había anunciado el Presidente Boric. “Entre este año y el 2025, ocupando el sistema de concesiones, no solo se va a habilitar una cárcel nueva en La Laguna, en Talca, sino que además se están licitando las ampliaciones de Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua y Puerto Montt”, aclaró. Foto: Aton

