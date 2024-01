70018af4dc

4a696c7f63

Entrevista Internacional Atilio Borón ad portas de paro nacional en Argentina: “Milei más que un hombre de Estado, sigue siendo un profeta” El politólogo trasandino planteó que en el país existe una “tendencia declinante" del apoyo al mandatario y expresó sus reparos por las medidas impulsadas por la administración. "Estamos tratando de evitar convertirnos en conejillos de indias", dijo. Diario UChile Lunes 22 de enero 2024 9:52 hrs.

Compartir en

Un complejo escenario enfrenta el gobierno de Javier Milei de cara al paro nacional convocado por centrales sindicales el próximo miércoles y a la votación de la denominada “ley ómnibus” en la Cámara de Diputados de Argentina, una iniciativa ambiciosa impulsada por el mandatario que apunta a cambiar la estructura política, social y económica del vecino país. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo y politólogo argentino, Atilio Borón, se refirió al primer mes de gestión de la autoridad, la cual marcada por diversas polémicas y un decreciente respaldo ciudadano. “Un sector de la sociedad espera un tiempo, como se dice, (para) dejar que el Gobierno gobierne, que lleve adelante sus planes y luego veremos cómo reaccionar”, señaló. En ese sentido, destacó que existe un sector de la población que “ha dicho que con unas pocas semanas de funcionamiento, el gobierno ha demostrado su intención de producir una reestructuración radical, regresiva, privadora de derechos”. “Hay un cierto fraccionamiento del arco de fuerzas políticas que lo apoya, que ven que en este momento Milei va demasiado lejos. Eso explica la otra parte de la reacción pública, gente que está realmente muy enojada y que va a acudir a la gran concentración”, agregó en relación a la manifestación. Según aseveró el experto hay una “tendencia declinante del apoyo a Milei, que ha venido cayendo rápidamente en las primeras semanas de su gobierno”. Consultado por el cambio de opinión de quienes votaron por el nuevo presidente trasandino, Borón aseguró que su electorado jamás pensó que sus cambios serían realmente radicales. “A Milei se le puede criticar muchas cosas, su gestión, su estilo, etc. Pero no se le puede decir que engañó a su electorado. Me parece que la idea que predominó fue decir ‘bueno, va a hacer grandes cambios, pero no tanto como dice’”, planteó. “No pensaron que si Milei iba a hacer un recorte tan brutal del gasto público, ellos que lo votaron eran beneficiarios”, complementó, en relación a los diversos beneficios estatales que el mandatario ha eliminado. Asimismo, Borón analizó la figura e ideología política de jefe de Estado argentino, asegurando que “no cree en la democracia. Milei más que un hombre de Estado, más que un presidente, sigue siendo un profeta. Un profeta del anarcocapitalismo, que es un delirio ideológico, del cual él se ha identificado profundamente. Él cree que no hay diferencias entre socialistas, comunistas, fascistas, porque todos ellos fomentaron la intervención del Estado en la economía”. Por lo mismo, manifestó su preocupación por las iniciativas impulsadas por Milei en Argentina. “No hay una sola experiencia mundial en donde las ideas del anarcocapitalismo hayan sido puestas en funcionamiento. Nosotros acá estamos tratando de evitar convertirnos en conejillos de indias y que Argentina sea nada menos que el primer lugar donde se intenta aplicar una política que en ningún lugar del mundo se aplicó. Es absolutamente inviable, inclusive reconocido por los más grandes economistas”, mencionó. “Es un personaje siniestro, por las consecuencias que va a tener a largo plazo para la vida política argentina. Lo tienen rodeado para que él pueda dedicarse a hacer tweets, porque las decisiones fundamentales las toman otros, él simplemente las rubrica en la medida que esa decisión demuestre que se está destruyendo el Estado, se está debilitando el aparato estatal. No le preocupan las consecuencias”, sentenció Atilio Borón. Revisa aquí la entrevista:

Foto: Aton

Un complejo escenario enfrenta el gobierno de Javier Milei de cara al paro nacional convocado por centrales sindicales el próximo miércoles y a la votación de la denominada “ley ómnibus” en la Cámara de Diputados de Argentina, una iniciativa ambiciosa impulsada por el mandatario que apunta a cambiar la estructura política, social y económica del vecino país. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo y politólogo argentino, Atilio Borón, se refirió al primer mes de gestión de la autoridad, la cual marcada por diversas polémicas y un decreciente respaldo ciudadano. “Un sector de la sociedad espera un tiempo, como se dice, (para) dejar que el Gobierno gobierne, que lleve adelante sus planes y luego veremos cómo reaccionar”, señaló. En ese sentido, destacó que existe un sector de la población que “ha dicho que con unas pocas semanas de funcionamiento, el gobierno ha demostrado su intención de producir una reestructuración radical, regresiva, privadora de derechos”. “Hay un cierto fraccionamiento del arco de fuerzas políticas que lo apoya, que ven que en este momento Milei va demasiado lejos. Eso explica la otra parte de la reacción pública, gente que está realmente muy enojada y que va a acudir a la gran concentración”, agregó en relación a la manifestación. Según aseveró el experto hay una “tendencia declinante del apoyo a Milei, que ha venido cayendo rápidamente en las primeras semanas de su gobierno”. Consultado por el cambio de opinión de quienes votaron por el nuevo presidente trasandino, Borón aseguró que su electorado jamás pensó que sus cambios serían realmente radicales. “A Milei se le puede criticar muchas cosas, su gestión, su estilo, etc. Pero no se le puede decir que engañó a su electorado. Me parece que la idea que predominó fue decir ‘bueno, va a hacer grandes cambios, pero no tanto como dice’”, planteó. “No pensaron que si Milei iba a hacer un recorte tan brutal del gasto público, ellos que lo votaron eran beneficiarios”, complementó, en relación a los diversos beneficios estatales que el mandatario ha eliminado. Asimismo, Borón analizó la figura e ideología política de jefe de Estado argentino, asegurando que “no cree en la democracia. Milei más que un hombre de Estado, más que un presidente, sigue siendo un profeta. Un profeta del anarcocapitalismo, que es un delirio ideológico, del cual él se ha identificado profundamente. Él cree que no hay diferencias entre socialistas, comunistas, fascistas, porque todos ellos fomentaron la intervención del Estado en la economía”. Por lo mismo, manifestó su preocupación por las iniciativas impulsadas por Milei en Argentina. “No hay una sola experiencia mundial en donde las ideas del anarcocapitalismo hayan sido puestas en funcionamiento. Nosotros acá estamos tratando de evitar convertirnos en conejillos de indias y que Argentina sea nada menos que el primer lugar donde se intenta aplicar una política que en ningún lugar del mundo se aplicó. Es absolutamente inviable, inclusive reconocido por los más grandes economistas”, mencionó. “Es un personaje siniestro, por las consecuencias que va a tener a largo plazo para la vida política argentina. Lo tienen rodeado para que él pueda dedicarse a hacer tweets, porque las decisiones fundamentales las toman otros, él simplemente las rubrica en la medida que esa decisión demuestre que se está destruyendo el Estado, se está debilitando el aparato estatal. No le preocupan las consecuencias”, sentenció Atilio Borón. Revisa aquí la entrevista:

Foto: Aton