Internacional “Atacan siempre a los más necesitados”: Organizaciones sindicales protagonizan primer paro general contra Milei En el acto central de la movilización, desarrollado frente al Congreso, los líderes de la Confederación General del Trabajo denunciaron los perjuicios que podrían provocar iniciativas, tales como el Decreto de Necesidad y Urgencia y la Ley Ómnibus. Fernanda Araneda Miércoles 24 de enero 2024 18:02 hrs.

A solo 45 días de iniciado el gobierno del Presidente Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, convocó para hoy miércoles un paro general. Esto último, para manifestarse en contra del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus, propuestas del Ejecutivo que implican un cambio a una serie de leyes sobre materias económicas, sociales e, incluso, culturales. La movilización tuvo su acto oficial a las 14:30 horas, frente al Congreso Nacional. En dicha instancia, los voceros de la CGT, Pablo Moyano y Héctor Daer, hicieron un llamado a los diputados a rechazar las iniciativas del Gobierno, utilizando como argumento los potenciales efectos que en particular estas medidas podrían tener en la población argentina. “Cada vez que gana un modelo liberal lo primero que se ajusta son los trabajadores. Yo he tomado cinco o seis ejemplos de cómo atacan siempre a los más necesitados, a los jubilados y a los trabajadores. Han derogado la ley de alquileres, que era un beneficio que tenían los casi diez millones de argentinos y argentinas que alquilan, dándole todos los beneficios a las corporaciones inmobiliarias”, señaló Pablo Moyano. “Han sacado, además, los subsidios de gas, de luz, de todos los servicios que usan los trabajadores, perforando nuevamente el salario de los trabajadores”, añadió. En paralelo a esta actividad, representantes del gobierno argentino se pronunciaron en contra de la protesta y anunciaron la aplicación de un protocolo anti piquetes para evitar el corte de calles. Además, en el Ejecutivo, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, enfatizó en que consideran el paro “un sinsentido” y que el diálogo con los manifestantes se ve muy complejo. “No se puede dialogar con quienes no quieren que el país salga adelante. Este paro es un gran sinsentido, una complicación, una pérdida de dinero para muchísimos argentinos y que va en contra de lo que la mayoría de los ciudadanos quiere, que es vivir en paz, en un país donde se empiecen a hacer las cosas bien”, dijo Adorni. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó sus dardos a través de una publicación en redes sociales. “Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Milei”, escribió la autoridad. “No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente”, agregó. Durante la mañana, la ministra de Seguridad también cuestionó la participación en la protesta del líder de la oposición y gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusándolo de dar un “mal ejemplo”. “Yo veo que con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, con los dramas que estamos teniendo, que el gobernador participe de una marcha cuando ayer los diputados de Unión de la Patria tomaron una posición política, me parece que no corresponde. Él es un gobernador y como gobernador tiene que hacer cumplir la ley, no violarla”, expresó. Luego del discurso de los representantes de la CGT, los manifestantes comenzaron a retirarse del centro de Buenos Aires ad portas del paro de transportes, que afectará a partir de las 19:00 horas a micros, trenes y al metro de la ciudad.

