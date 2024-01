cffca4f086

25f47ccce6

Nacional Política “Esperemos a ver qué nos dicen de La Moneda”: Los mensajes entre Tatiana Rojas y Carlos Contreras para abordar el caso Democracia Viva El intercambio entre el exseremi y la exsubsecretaria pone en jaque la versión de Palacio en que el Presidente Gabriel Boric se enteró cuando se destapó la información en junio pasado. Ambas exautoridades apuntaron a "un flanco comunicacional". Diario UChile Lunes 29 de enero 2024 10:34 hrs.

Compartir en

Nuevos antecedentes sobre el caso Democracia Viva vuelven a complicar al Gobierno en las últimas horas. Un reportaje de Canal 13 accedió a conversaciones vía WhatsApp entre el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, en el que ambas autoridades se refirieron a cómo abordar un “posible flanco comunicacional”. Todo comenzó el pasado lunes 5 de junio, 11 días antes de que se destapara el caso, cuando Contreras mandó el primer mensaje a Rojas. “Subsecretaria, hay un posible flanco comunicacional. Coménteme si podemos conversar hoy en la noche o mañana a primera hora, si lo estima necesario”, fue el texto enviado por el exseremi, hoy en prisión preventiva. Contreras volvió a insistir dos días después, con un nuevo mensaje. “Buen día subse (,) quisiera poder conversar respecto de la estrategia conjunta que estamos elaborando con la diputación, sobre todo tener su opinión o aprensiones respecto a un eventual involucramiento de Contraloría. Quedo atento”, envió Contreras. “Carlos ¿Esto por lo de la Fundación?”, fue la respuesta de Rojas. Ante la afirmativa del exmilitante de Revolución Democrática, Tatiana Rojas le pidió que elaborara un “resumen tipo ficha”, para explicar la polémica. Según se lee, este informe debía ser con “nombre del convenio, fecha de firma, firmantes, montos, plazos, antecedentes solicitados por la selección y cómo fue el proceso”. Pese a que la exsubsecretaria insistió en más de una ocasión con el envío de los antecedentes solicitados, Contreras demoró la entrega del informe. “Me lo están preguntando hace rato y he tenido que decir todo el rato no sé”, le escribió Rojas a Contreras ante el retraso. Esta versión de los hechos coincide con la declaración de la propia Tatiana Rojas ante la Fiscalía en diciembre del año pasado. Este informe sería la breve minuta, redactada por la propia Rojas, que se le entregó el 8 de junio al ministro de Vivienda, Carlos Montes, en el que se descartan irregularidades al interior de la Fundación Democracia Viva. Tras esto, el reportaje de T13 cierra con uno de los mensajes más controversiales. “Esperemos a ver qué nos dicen de La Moneda”, le escribió Rojas a Contreras. Palabras que ponen en entredicho la versión oficial del Presidente Gabriel Boric, quién asegura haberse enterado del caso el pasado 16 de junio con la publicación del medio Timeline, responsable de destapar la problemática. A pesar de no indicar de quién esperaba respuesta, se trataría del entonces jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi. La propia autoridad reconoció en declaraciones ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados la comunicación constante entre ambos. “No fue por escrito. Le dije (a la subsecretaria) que se investigue y se tomen las decisiones que se tienen que tomar donde corresponde”, fue parte de su confesión. Foto en portada: Agencia Aton

Nuevos antecedentes sobre el caso Democracia Viva vuelven a complicar al Gobierno en las últimas horas. Un reportaje de Canal 13 accedió a conversaciones vía WhatsApp entre el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, en el que ambas autoridades se refirieron a cómo abordar un “posible flanco comunicacional”. Todo comenzó el pasado lunes 5 de junio, 11 días antes de que se destapara el caso, cuando Contreras mandó el primer mensaje a Rojas. “Subsecretaria, hay un posible flanco comunicacional. Coménteme si podemos conversar hoy en la noche o mañana a primera hora, si lo estima necesario”, fue el texto enviado por el exseremi, hoy en prisión preventiva. Contreras volvió a insistir dos días después, con un nuevo mensaje. “Buen día subse (,) quisiera poder conversar respecto de la estrategia conjunta que estamos elaborando con la diputación, sobre todo tener su opinión o aprensiones respecto a un eventual involucramiento de Contraloría. Quedo atento”, envió Contreras. “Carlos ¿Esto por lo de la Fundación?”, fue la respuesta de Rojas. Ante la afirmativa del exmilitante de Revolución Democrática, Tatiana Rojas le pidió que elaborara un “resumen tipo ficha”, para explicar la polémica. Según se lee, este informe debía ser con “nombre del convenio, fecha de firma, firmantes, montos, plazos, antecedentes solicitados por la selección y cómo fue el proceso”. Pese a que la exsubsecretaria insistió en más de una ocasión con el envío de los antecedentes solicitados, Contreras demoró la entrega del informe. “Me lo están preguntando hace rato y he tenido que decir todo el rato no sé”, le escribió Rojas a Contreras ante el retraso. Esta versión de los hechos coincide con la declaración de la propia Tatiana Rojas ante la Fiscalía en diciembre del año pasado. Este informe sería la breve minuta, redactada por la propia Rojas, que se le entregó el 8 de junio al ministro de Vivienda, Carlos Montes, en el que se descartan irregularidades al interior de la Fundación Democracia Viva. Tras esto, el reportaje de T13 cierra con uno de los mensajes más controversiales. “Esperemos a ver qué nos dicen de La Moneda”, le escribió Rojas a Contreras. Palabras que ponen en entredicho la versión oficial del Presidente Gabriel Boric, quién asegura haberse enterado del caso el pasado 16 de junio con la publicación del medio Timeline, responsable de destapar la problemática. A pesar de no indicar de quién esperaba respuesta, se trataría del entonces jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi. La propia autoridad reconoció en declaraciones ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados la comunicación constante entre ambos. “No fue por escrito. Le dije (a la subsecretaria) que se investigue y se tomen las decisiones que se tienen que tomar donde corresponde”, fue parte de su confesión. Foto en portada: Agencia Aton