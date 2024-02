074c88f948

Internacional Pablo Lacoste sobre Ley Ómnibus de Milei: “Todo indicaría que mañana la Cámara de Diputados la aprobará” El académico de la USACH aseguró que aunque todavía se están produciendo ajustes, hay "muchos aspectos que están consensuados". Por otro lado, desestimó que las manifestaciones callejeras sean un signo de un descontento generalizado. Diario UChile Jueves 1 de febrero 2024 11:27 hrs.

Este jueves el Congreso de Argentina retomará la discusión sobre la llamada Ley Ómnibus: un paquete de medidas impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei, que pretende introducir cambios sustantivos en el sistema político, social e incluso cultural del vecino país. Consultado sobre aquello, el académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste, señaló que ya hay “muchos aspectos que están consensuados, que la Cámara de Diputados lo va a aprobar y hay otros que todavía se están ajustando”. “Se espera un anuncio del Presidente Milei a las 11 de la mañana, donde va a dar a conocer algunos cambios que va a introducir al proyecto de ley para que pueda alcanzar finalmente un consenso. Esto es algo que está en desarrollo, pero da la sensación que se está avanzando en lo principal, que es alcanzar el equilibrio fiscal para poder frenar la inflación”, dijo Lacoste. El académico recordó que “Argentina tiene un rojo de cinco puntos del PIB, son 20 mil millones de dólares, que tiene que equilibrar aumentando los impuestos y bajando un poco el gasto público. Para alcanzar ese equilibrio, tiene que dejar de emitir cómo ha hecho enloquecidamente los últimos años y frenar la hiperinflación, eso es lo que se está ajustando”, explicó. Respecto a la manera en que el pueblo argentino ha recibido los cambios planteados por Milei y las manifestaciones callejeras que se han dado durante las últimas semanas, Lacoste afirmó que el descontento no es generalizado. “El kirchnerismo y su ex candidato presidencial, Juan Grabois, movilizan a sus militantes para manifestar su disconformidad en el parlamento. Se sabía que iba a ser así, ya lo hicieron en la época de Macri (…) era totalmente esperable, no es ninguna novedad. Parte del déficit argentino es esta sobre carga de militantes rentados, millones de militantes que tiene el kirchnerismo y justamente los saca a la calle en estos momentos, con lo cual no es ningún indicador del humor de la Argentina”, estimó. En esa misma línea, Lacoste planteó que “la gran expectativa es que baje la inflación” y que por ello las personas “llegaron al extremo de votar a Milei, de poner a la Argentina, embarcarla en una aventura de darle el poder a una persona inexperta, a un alumno en práctica, alguien que nunca tuvo ningún tipo de experiencia en manejo del Estado”, sostuvo. Finalmente, en cuanto a las posibilidades que tiene la Ley Ómnibus de ser aprobada, Lacoste aseguró que “la ley va a salir, con algunas modificaciones que todavía no se conocen, pero todo indicaría que mañana la Cámara de Diputados aprobará”, expresó.

