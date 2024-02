ce06e2f860

1a025ab107

Deportes Sifup golpea la mesa y amenaza: “El paro es inminente” Tras la ratificación del Consejo de Presidentes de aumentar los cupos extranjeros en los clubes del fútbol chileno a seis, Gamadiel García informó que el próximo martes se realizará la votación para determinar la paralización de la actividad. Camilo Vega Martinez Viernes 2 de febrero 2024 16:59 hrs.

Compartir en

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) se lanzó contra la ratificación de parte del Consejo de Presidentes de aprobar la utilización de seis jugadores extranjeros en el fútbol chileno. Tras anunciarlo mediante un comunicado de prensa, este viernes su presidente, Gamadiel García, confirmó que: “El paro es inminente”. “Nuestra asamblea se reúne el martes (…) serán los capitanes los que votarán”, informó García. El Consejo de Presidentes decidió rechazar la propuesta de la ANFP en la que se elevaba el número de extranjeros a seis, pero que solo se podía tener en cancha hasta un máximo de cinco. A raíz de esto, el Sindicato de Futbolistas Profesionales golpeó la mesa. “El Consejo de Presidentes es el que está generando esta situación”, disparó el dirigente sindical. García además aseguró que: “Lamentablemente tenemos que involucrar a nuestros asociados y a lo que no queremos llegar, pero son ellos los que pueden revertir esta situación”. Sobre esa misma línea, Gamadiel García aseguró que serán los propios futbolistas los que determinarán si paralizarán la actividad o no, a solo días de que inicie el campeonato nacional. “Los futbolistas van a determinar los caminos a seguir desde el próximo martes, no tenemos muchas chances. Hemos puesto toda la información sobre la mesa, hemos estado en todas las reuniones que se nos solicitaron y, lamentablemente, seguimos con votación en contra”, apuntó contra la decisión del Consejo de Presidentes. El exfutbolista fue mucho más ácido en su crítica hacia la decisiones de los timoneles de los clubes del fútbol chileno. “Puedo llegar a entender a los equipos que votan en contra, porque seguramente hay un negocio personal y particular que está por sobre el sentido común. Pero los equipos que se abstienen, no entiendo qué es lo que buscan. Si quieren medir al sindicado, no es una buena alternativa. Es una de las malas decisiones que han tomado para ver cuál es la fuerza real que tenemos como gremio”, expresó. En tanto, el dirigente se refirió a la denuncia que realizaron en su comunicado durante la jornada del pasado sábado, donde apuntaban a que ciertos clubes buscaban “reventar el fútbol chileno”. “Hay equipos en Chile que comenzaron con las triangulaciones. Posterior a eso comenzaron muchos propietarios a adquirir instituciones con palos blancos. Esto está provocando que no tengamos una competencia real en la contratación de jugadores”, denunció García. Foto: Aton

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) se lanzó contra la ratificación de parte del Consejo de Presidentes de aprobar la utilización de seis jugadores extranjeros en el fútbol chileno. Tras anunciarlo mediante un comunicado de prensa, este viernes su presidente, Gamadiel García, confirmó que: “El paro es inminente”. “Nuestra asamblea se reúne el martes (…) serán los capitanes los que votarán”, informó García. El Consejo de Presidentes decidió rechazar la propuesta de la ANFP en la que se elevaba el número de extranjeros a seis, pero que solo se podía tener en cancha hasta un máximo de cinco. A raíz de esto, el Sindicato de Futbolistas Profesionales golpeó la mesa. “El Consejo de Presidentes es el que está generando esta situación”, disparó el dirigente sindical. García además aseguró que: “Lamentablemente tenemos que involucrar a nuestros asociados y a lo que no queremos llegar, pero son ellos los que pueden revertir esta situación”. Sobre esa misma línea, Gamadiel García aseguró que serán los propios futbolistas los que determinarán si paralizarán la actividad o no, a solo días de que inicie el campeonato nacional. “Los futbolistas van a determinar los caminos a seguir desde el próximo martes, no tenemos muchas chances. Hemos puesto toda la información sobre la mesa, hemos estado en todas las reuniones que se nos solicitaron y, lamentablemente, seguimos con votación en contra”, apuntó contra la decisión del Consejo de Presidentes. El exfutbolista fue mucho más ácido en su crítica hacia la decisiones de los timoneles de los clubes del fútbol chileno. “Puedo llegar a entender a los equipos que votan en contra, porque seguramente hay un negocio personal y particular que está por sobre el sentido común. Pero los equipos que se abstienen, no entiendo qué es lo que buscan. Si quieren medir al sindicado, no es una buena alternativa. Es una de las malas decisiones que han tomado para ver cuál es la fuerza real que tenemos como gremio”, expresó. En tanto, el dirigente se refirió a la denuncia que realizaron en su comunicado durante la jornada del pasado sábado, donde apuntaban a que ciertos clubes buscaban “reventar el fútbol chileno”. “Hay equipos en Chile que comenzaron con las triangulaciones. Posterior a eso comenzaron muchos propietarios a adquirir instituciones con palos blancos. Esto está provocando que no tengamos una competencia real en la contratación de jugadores”, denunció García. Foto: Aton