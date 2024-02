50fce11f37

Internacional Bukele arrasa en las elecciones con el 85% de los votos y una mayoría aplastante en el Congreso "El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo", dijo Bukele tras conocerse los primeros resultados. Según las proyecciones, gobernará con 58 de los 60 diputados del Congreso. Carlos Herranz, RFI Lunes 5 de febrero 2024 7:25 hrs.

Fotografía de portada: AFP – MARVIN RECINOS Miles de seguidores del ya relecto presidente Bukele se concentraron durante la noche frente al Palacio Nacional para celebrar una victoria apabullante como todos los sondeos habían pronosticado. Norma y Mercedes vinieron a festejar vestidas con la camiseta azul claro y la letra N que identifica a Nuevas Ideas, el partido de Bukele. “Hemos vuelto al Salvador después de muchos años, bendiciones al pueblo salvadoreño”, dice Norma. “Estamos felices, no podemos expresar más la felicidad que sentimos acá”, expresaba por su parte Mercedes. Durante la jornada, tranquilidad y seguridad en los colegios electorales. Y eso también pesaba a favor del presidente. “No ha habido disturbios, hemos votado con seguridad y tranquilidad, algo que antes no era sí, uno venía con miedo”, se felicita José Salvador. La encrucijada de lo que significa el modelo Bukele para El Salvador y para el planeta pasa a una nueva fase. La concentración de poder del presidente será la característica que determine el próximo mandato y la posición de fragilidad de los contrapoderes, con ya no sólo un Ejecutivo y Legislativo controlado por él, un judicial que en buena parte también y una prensa oficialista que comienza a invadirlo todo. “El pueblo salvadoreño habló y no sólo habló fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente de toda la historia de la democracia en el mundo entero. Señores periodistas, si esto no les convence, señores de las ONG, señores de los organismos internacionales, la ONU, la OEA, si esto no les convence, nada los va a convencer”, dijo en el discurso el presidente electo en referencia a las críticas por su “autoritarismo” y “estado de excepción” casi permanente. Al micrófono de RFI, el líder opositor izquierdista del FMLN Manuel “el Chino” Flores que ha llegado segundo con un apoyo de entre el 3% y el 4%, según estimaciones, ha denunciado una campaña injusta monopolizada mediáticamente por el oficialismo. “¿Cuántos spots televisivos nos dio? Cero, ¿cuántas cuñas radiales? Cero. Nos ahogaron económicamente. Todo el mundo cayó. No nos dieron la deuda política que es ley de la república. Allí andan los ministros con carros del Estado. ¿Por qué no usan los de ellos en época electoral?”, denunció el opositor. Bukele comenzará el nuevo mandato el próximo 1 de junio con la incógnita de saber si, a largo plazo, puede persistir en un modelo de estado de excepción renovado hasta en 22 ocasiones que se salda con detenciones arbitrarias y más de 200 muertos en prisión desde que arrancó en marzo de 2022.

