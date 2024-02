cdc60de2a6

Derechos Humanos Justicia Nacional Política Anulan sentencia de los comuneros mapuche en huelga de hambre Se realizará un nuevo juicio en los próximos días sobre el ataque ocurrido en septiembre del 2021 en Los Ángeles, por el cual se sospecha de Ernesto Llaitul, Ricardo Reinao, Nicolás Alcaman y Esteban Henríquez como coautores del delito. Tania González Viernes 9 de febrero 2024 13:44 hrs.

Al mediodía de este viernes, la Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor de la anulación de la condena que había determinado el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles en noviembre del año pasado, contra los comuneros mapuche vinculados a homicidio frustrado y ataque incendiario. Recordemos que a los acusados integrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) se los había sentenciado a penas carcelarias de entre 10 y 15 años, lo que en su consideración era injusto y habían iniciado una huelga de hambre que ya se extendía por más de 80 días. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, uno de los abogados de la defensa, Rodrigo Román, insistió en que no hay pruebas y solo especulación para llevar adelante el juicio contra los comuneros. “Es parte del plan que tiene el Estado esta envestida que ha hecho en contra del pueblo nación mapuche y comunidades en resistencia y la CAM se cuenta como una de las tantas organizaciones de resistencia. No por nada encarcelan al líder Héctor Llaitul y no pasan ni diez días y luego viene Ernesto y los demás peñi (hermanos). Por lo tanto, la policía y la fiscalía no fueron más que buzones de los poderes fácticos y lamentablemente arrastraron a los tres jueces del tribunal de Los Ángeles que dieron la sentencia sin fundamento” indicó. Román concluyó que sirvieron los recursos y alegatos para que ahora se hiciera justicia y se repita el juicio. En tanto, de forma paralela se hizo por parte de la defensa una solicitud de cambio cautelar para los imputados, de modo que esperen en libertad el nuevo proceso y presentación de pruebas.

