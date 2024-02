cdc60de2a6

Presidente Boric: “Piñera nunca se dejó llevar por el fanatismo ni el rencor. Todos quienes estamos en política debemos tomar nota” Junto con alabarlo, el Jefe de Estado también marcó distancia respecto a cómo el exmandatario enfrentó ciertos momentos relevantes de la política nacional. En contexto del estallido social "actuó en ocasiones de una manera con la que discrepé", dijo. Diario UChile Viernes 9 de febrero 2024 11:30 hrs.

Desde las 09.00 horas de este viernes se desarrolló la última jornada del funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera, en el tercer y último día de duelo nacional decretado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Al momento de su discurso, el actual Mandatario se refirió a las “querellas y recriminaciones” que su sector sostuvo contra el ex jefe de Estado en el cuando eran oposición. En la instancia estuvieron presentes los representes de los otros poderes del Estado como Ricardo Blanco, ministro presidente de la Corte Suprema; Juan Antonio Coloma, presidente del Senado; y Ricardo Cifuentes, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. El Presidente Boric sostuvo que “hoy despedimos a un presidente de Chile como corresponde en la tradición republicana de nuestro estado, en la cual tenemos buenos motivos para estar orgulloso, despedimos a un político que desde sus convicciones e ideas sirvió con amor a la patria y trabajó tenazmente por verla crecer y progresar”. “Ya llegará el momento de las evaluaciones históricas. De ponderar las luces y las sombras que tuvo como todo hombre público, pero no es este el momento de aquello. Hoy estamos compartiendo nuestra conmoción por la partida trágica de un hombre, un padre, un esposo, un abuelo. Una figura pública que fue protagonista de nuestra transición a la democracia y también de su consolidación”, declaró. El Mandatario valoró la manera en que Piñera manejo los complejos momentos que tuvo que enfrentar en ambos períodos presidenciales, como el gran terremoto del 27 de febrero de 2010, el rescate de los 33 mineros y la pandemia del Covid-19. “Todos estos desafíos y muchos más los enfrentó con liderazgo y con audacia, dos características muy notorias de su persona. Sebastián Piñera Echeñique fue un líder político que abrió caminos a lo largo de toda su trayectoria a una derecha moderna, democrática, liberal, abierta al dialogo y a los acuerdos por el bien superior de Chile”, destacó Boric. El Presidente reconoció que no conoció de cerca a Piñera, que tenían una importante diferencia de edad así como también “intereses y formaciones distintas”, pero que le toco compartir con él en su calidad de expresidente de la República, “y en esta condición reconozco y valoro que nunca jamás se restó a brindar ayuda y consejo a pesar de las públicas diferencias que hayamos tenido en el pasado”. “Lo hizo por ejemplo a raíz de la conmemoración de los 50 años del Golpe de militar, cuando tomó en sus manos el conseguir que su sector adhiera a un amplio ‘Nunca Más’. No resultó, pero nunca olvidaré su esfuerzo y que estampara su firma en el compromiso por la democracia en conjunto con los expresidentes Frei, Lagos y Bachelet”, subrayó. El Jefe de Estado confirmó que él y el empresario estuvieron en contacto para unir fuerzas entorno a la reconstrucción de la Región de Valparaíso a propósito de los incendios que recientemente azotaron la zona. “Sebastián Piñera fue un hombre que siempre puso a Chile por delante, que nunca se dejó llevar por el fanatismo ni el rencor. Todos quienes estamos en política debemos tomar nota de estas virtudes”, dijo. “Él tuvo un estilo de ejercer la autoridad, que no es el mío. Defendió ideas diferentes a las de nuestro sector y también tuvo una interpretación del estallido social del 2019 que fue diferente a la mía, y actuó en ocasiones de una manera con la que discrepé, pero usando siempre, repito siempre, los mecanismos de la democracia y la Constitución”, añadió Boric. Además, el Presidente valoró “particularmente que haya sido él quien solicitó el informe a la ONU respecto a las denuncias de las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en ese periodo”. “Como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia en medio de la vorágine política, durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones, fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello y todos debiéramos hacerlo. Nada de esto, sin embargo, me permite valorar su contribución a la democratización de Chile”, enfatizó. En tanto, reconoció que “como parlamentario, fui opositor a Sebastián Piñera. No me arrepiento de ello, porque así funcionan las democracias. Ocupar el sillón de O’Higgins, sin embargo, me ha permitido comprender y aquilatar mejor a Sebastián Piñera, y con ello a todos los presidentes y presidentas que lo antecedieron”. Cabe mencionar que el discurso del Presidente Boric fue previamente conversado con la familia Piñera Morel, así como todo el resto de gestos del gobierno en el funeral de Estado, que estuvieron bajo la coordinación del canciller Alberto van Klaveren junto al exministro Andrés Chadwick.

