Deportes Campeonato Nacional 2024: Cruce de Everton vs Palestino por fecha 1 es suspendido Según notificó la ANFP, el partido se reprogramará producto de los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso. Por tanto, el encuentro que dará inicio al torneo será el partido entre Ñublense y Coquimbo Unido. Diario UChile Sábado 10 de febrero 2024 10:58 hrs.

Uno de los duelos más atractivos de la primera jornada del Campeonato Nacional 2024 iba a ser el protagonizado por Everton y Palestino, que estaba programado para el próximo viernes 16 de febrero. Sin embargo, la ANFP confirmó la suspensión del partido que iba a inaugurar el torneo por los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso, por lo que en los próximos días se espera la reprogramación del cruce entre árabes y viñamarinos. Con esto, el encuentro que le dará el vamos a la máxima categoría del fútbol chileno será cuando Ñublense reciba a Coquimbo Unido en Chillán el mismo viernes 16, a las 21:30 horas. Aunque todo depende de la decisión que tome el Consejo de Presidentes de la ANFP el próximo miércoles, en medio del paro de futbolistas anunciado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) por el aumento de los cupos de extranjeros permitidos en los clubes. Otros de los partidos de la primera jornada que destacan son el de Unión Española vs Colo Colo, Unión La Calera vs Universidad Católica y Universidad de Chile vs Cobresal. Imagen de Portada: Agencia ATON.

