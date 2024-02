51f51dd23d

Nacional Política Diputado Vlado Mirosevic: “El Presidente debe gobernar para las grandes mayorías, no para el Partido Comunista” El legislador del Partido Liberal desestimó los cuestionamientos de la tienda dirigida por Lautaro Carmona y dijo no creer que la autocrítica del Mandatario durante el funeral de Estado del expresidente Piñera "tenga que ver con derechos humanos". Diario UChile Lunes 12 de febrero 2024 17:11 hrs.

El diputado y ex presidente del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, salió al paso de las declaraciones de su par comunista, Carmen Hertz, quien criticó duramente al Presidente Gabriel Boric a propósito de su alocución durante los honores de Estado que se le brindaron al fallecido exmandatario Sebastián Piñera el pasado viernes. Respecto a las acusaciones de “negacionismo” que profirió Hertz y otros personeros del Partido Comunista de Chile, Mirosevic afirmó en entrevista con Radio Pauta que éstas carecieron de “criterio”. “Cómo van a tratar al Presidente de negacionista, si todos sabemos el compromiso que tiene el Presidente Boric con los derechos humanos que, lo tuvo antes de ser Presidente, ahora y lo seguirá teniendo. Me parece que sus declaraciones no tuvieron criterio”, enfatizó el legislador. Además, sostuvo que “en el propio discurso en el funeral hablaba de que en Chile hubo violación de los derechos humanos no sé en qué parte él negó que hubo violación de los derechos”. “El Presidente tiene el deber de gobernar para las grandes mayorías, no para el Partido Comunista. Ellos tendrán su opinión, respetable, pero de ahí a llamar al Presidente negacionista, pero me parece pésimo, eso es otra cosa, de mal gusto, falso y creo que excede una crítica política importante dentro de una coalición“, dijo Mirosevic. “Se debe gobernar para las grandes mayorías, no para un tercio”, agregó. A juicio de Mirosevic “(el Presidente) estuvo a la altura de una situación republicana que requería un funeral de Estado. Me parece que la autocrítica que hace es algo que cualquiera que tenga un mínimo de entidad intelectual llegaría a esa conclusión”. Sobre los delitos de lesa humanidad ocurridos durante el denominado estallido social, afirmó ser “de los que piensa que lo único que hicimos fue defender un principio que tiene que ver con derechos humanos universales. Respecto de eso, no creo que la autocrítica del Presidente tenga que ver con derechos humanos, sino que más bien creo que se refiere al resto de acusaciones constitucionales que se presentaron durante el gobierno, en la pandemia en particular”. En ese sentido, sostuvo que “fuimos muy injustos respecto del manejo de la pandemia por parte de Sebastián Piñera, terminó siendo demostrado que fue un buen manejo, pero nosotros fuimos muy críticos en eso”. Por lo mismo, remarcó que “no creo que el Presiente se esté arrepintiendo de defender los derechos humanos. Al revés, en este Gobierno lo ha hecho indistintamente. Entonces, no creo que sea el punto”. Al ser consultado sobre si estaría dispuesto a promocionar que las bancadas de izquierda accedan a la solicitud de la oposición para bajar las querellas del estallido social, expresó que “no podría firmar eso, no sé qué querellas son, no sé si son justificadas, habría que estudiarlas”. “Me parece que hay algunas de pandemia contra Mañalich y Daza, esas me parecen que son justiciables y que habría que retirar ese tipo de cosas, ninguno son asesinos, al revés son gente que ayudó al combate de la pandemia. Ese tipo de querellas sí me parece un exceso”, planteó. Para Vlado Mirosevic, la oposición actual no es ejemplar: “Recordemos que Piñera siempre tuvo un quiebre con la derecha pinochetista, razón por la cual desde José Antonio Kast para abajo no lo querían, porque en esto también, ojo, yo he visto una crítica de Boric y ninguna de José Antonio Kast. Si hubo alguien que se excedió con las críticas al gobierno de Piñera fue la extrema derecha”. Por ello, dijo esperar ver una centroderecha más moderada. “Veo que hay ánimos de la centroderecha que hace rato está esperando esto, salir del relato de Republicanos y pongámonos en nuestro rol histórico que es ser una centroderecha moderna”, manifestó, junto con emplazar al sector a que “deberían analizar y hacer su propio examen para saber qué tan buena oposición está siendo”.

