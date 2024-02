16470d3fd6

Deportes Entrevista Diputado Marco Antonio Sulantay: "Es insuficiente todo el sistema de seguridad que opera en los estadios de Chile" El parlamentario recalcó que "en estos casos siempre las responsabilidades son compartidas", apuntando al rol del Gobierno y de la ANFP en los últimos incidentes. Jocelyn Jara Sábado 17 de febrero 2024 15:59 hrs.

Tras la suspensión del partido de mañana domingo de la Universidad Chile contra Cobresal que se daría en el Estadio Nacional, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Deportes y Recreación, Marco Antonio Sulantay se refirió a esta situación y también a la seguridad en los recintos deportivos. Recordemos que estas suspensiones se dan luego de los hechos de violencia vividos al interior del Estadio Nacional el pasado 11 de febrero en un partido entre Colo Colo y Huachipato, donde incluso se vandalizó el Memorial de los Detenidos Desaparecidos que se encontraba en el recinto. El diputado de la UDI, Marco Antonio Sulantay, sostuvo que “por supuesto que me parece muy negativo que se suspendan los partidos por causa de la violencia. No es solamente inherente al deporte o al fútbol en este caso, sino que es un problema de sociedad que estamos sufriendo, y la expresión en los estadios es una más de los vehículos que usa la delincuencia y el crimen organizado para expresarse. No nos olvidemos que en parte de las barras se trafica drogas y también elementos ilícitos como los fuegos artificiales. Entonces, es altamente negativo que un espectáculo deportivo que está enraizado en la vida sana, en el espíritu deportivo, esté siendo cautivado por la violencia” Con respecto a la seguridad en los estados, Sulantay indicó que “claramente la seguridad que existe en los estadios es totalmente exigua, y debe ser totalmente reformado todo el sistema que se aplica de seguridad en los estadios. Yo no estoy hablando de la ley, que está bastante bien redactada, tiene bastantes detalles para poder normar, pero lo que está faltando acá es la implementación y la fiscalización de esa ley. En ese sentido es insuficiente todo el sistema de seguridad que opera en los estadios de Chile”. Sobre el rol de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en la seguridad durante los eventos deportivos, el parlamentario recalcó que “en estos casos siempre las responsabilidades son compartidas. Claramente la autoridad, los ejecutivos del gobierno de turno a través del Ministerio del Interior, son el responsable de mantener el orden tanto en la periferia del recinto deportivo, como también adentro, a través de la aplicación y la fiscalización de la ley”. “Y en eso ha fallado este gobierno y todos los gobiernos anteriores desde la aplicación de este programa Estadio Seguro, y también de la ANFP porque es el organismo rector de los clubes que debiera autorregularse de mejor forma, especialmente mejorando sus reglamentos internos para ser más exigentes en el sentido de aplicar las políticas de seguridad que den resultado en estos casos”.

