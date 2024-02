6ac99ace52

Internacional Lev Luis Grinberg, sociólogo israelí: “En el momento en que se acabe la ‘guerra’ Benjamín Netanyahu caerá” El académico señaló que para el primer ministro de Israel el conflicto "pasó a ser una forma de quedarse en el poder" y "cada vez está más claro que no quiere hacer un intercambio de rehenes con prisioneros porque no quiere que haya un cese de fuego" Diario UChile Lunes 19 de febrero 2024 13:11 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis el sociólogo israelí, Lev Luis Grinberg, abordó la compleja situación en Rafah luego de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazara con invadir a la ciudad palestina en la fiesta del Ramadán en marzo. El sociólogo afirmó que “lo urgente es evitar que el ejército israelí trate de ocupar Rafah, que es una ciudad donde están casi todos los refugiados que fueron trasladados por fuerza del norte y del centro de Gaza”. “Aparentemente la intención es que los palestinos empiecen a presionar escapándose de esa ocupación y de ese momento de guerra, que quieran pasarse a Egipto, y Egipto de ninguna manera quiere aceptar que eso pase a ser un desastre a nivel de vidas, a nivel humanitario y a nivel de un posible conflicto con el gobierno de Egipto. Y ese es el motivo principal por el cual el gobierno de Egipto no quiere que Israel invada Rafah. Está claro que, si Israel consigue expulsar a los palestinos, no los va a dejar entrar nuevamente”, declaró. Para Grinberg, si Netanyahu cumple su amenaza y Egipto decide cerrar su frontera, “va a ser un desastre sin lugar a dudas, incluso para la ayuda humanitaria”. “Esa gente -la de Rafah- está ofreciendo esa ayuda, no es suficiente pero es algo, gracias al hecho de que no hay en este momento en Rafah acciones militares. Cuando hay acciones militares no se puede pasar alimentos o nada que la gente necesite. Va a ser un desastre a todo nivel, evidentemente militar y va a causar muchas muertes”, detalló. A su vez, indicó que “espero que haya suficiente presión internacional para evitarlo, pero por ahora la esfera internacional no está actuando en forma suficientemente decisiva“. Respecto a por qué no se ha podido intervenir de manera certera en el conflicto a nivel internacional, el sociólogo planteó que “aparentemente Estados Unidos reconoce la legitimidad del gobierno de Israel como si fuera un gobierno democrático, pero no hay democracia cuando tienes ocupación militar. En ese sentido, el hecho de que los palestinos estén bajo la ocupación, es una cuestión critica que no se ha tomado en cuenta durante más de 50 años (…) Estados Unidos está tomando una actitud que no es tan pasiva, porque están mandando todos los armamentos para lo que Israel hace y no usan todas las posibilidades que tienen de presionar”. “Lo que los norteamericanos están haciendo es continuar una visión imperialista, ellos quieren que Israel mantenga su poder militar para amenazar a las fuerzas islamistas extremas. Esa visión es desastrosa y hay que tratar de cambiarla. Lo que Estados Unidos necesita es un cambio paradigmático de su política frente al medio oriente. Biden está fallando y está claro que, si Estados Unidos sigue así, va a dejar a Israel hacer desastres”, recalcó. En cuanto a cómo está manejando la situación Benjamín Netanyahu en Israel, Grinberg sostuvo que “la crítica y la desaprobación de él va creciendo, el problema es que lo soporta una coalición de partidos que todos están comprometidos con la guerra, y para Netanyahu, el momento en que se acabe la guerra, él caerá por las manifestaciones que va a haber. Para él la guerra pasó a ser una forma de quedarse en el poder, y cada vez está más claro que no quiere hacer un intercambio de rehenes con prisioneros, porque no quiere ni siquiera que haya un cese de fuego”. Revisa la entrevista completa a continuación: Información: RFI. Imagen de portada: WORLD ECONOMIC FORUM/swiss-image.ch/Photo Jolanda Flubacher.

