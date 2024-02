4b2b4e656c

Educación SLEP: uno de cada cinco alumnos no logró mínimos para postular a una carrera Análisis del Instituto de Políticas Públicas de la U. Andrés Bello muestra que brechas persisten y que puntajes se "extremaron" hacia el primer y último quintil de resultados, además de una caída en cuatro pruebas. Diario UChile Sábado 24 de febrero 2024 11:30 hrs.

Por primera vez se pueden comparar los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), tras cumplirse dos procesos regulares desde que comenzó a aplicarse en 2022. El estudio refleja la crisis en la educación pública, de la mano de los bajos desempeños de los estudiantes provenientes de establecimientos administrados por los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Según consigna El Mercurio, dentro de las casi 30 mil personas que no pudieron postular a alguna carrera por no cumplir con los resultados (que representan el 12,6% del total), la mayor proporción la tienen los provenientes de los SLEP, que alcanzan el 20%. Es decir, uno de cada cinco estudiantes de SLEP no pudo postular a una carrera por no haber logrado el mínimo de 458 puntos promedio entre las pruebas de Matemática 1 y Competencia Lectora, ni estar dentro del 10% superior de notas del establecimiento de egreso. Esto, pese a que representa un “corte” menor al que había en la PSU, que era 450 puntos, pero en un máximo de 850, y no de 1.000, como en el nuevo examen. La Ley de Nueva Educación Pública (21.040) aún abarca un bajo porcentaje del sistema: en 2018 se instalaron los primeros cuatro SLEP: Puerto Cordillera, en Coquimbo; Barrancas (RM); Costa Araucanía y Huasco, en Atacama. Según Raúl Figueroa, director del IPP de la U. Andrés Bello, “es interesante y preocupante comparar cómo, de entre todos los sectores, es en el mundo de los SLEP donde se aprecia un porcentaje más alto de jóvenes que no cumple con estos requisitos mínimos, lo que obliga a poner mayores esfuerzos en mejorar la calidad de ese subsector”. El exministro de Educación añade que “tiene elementos multifactoriales, pero es evidente que la información obliga a quienes están a cargo de los SLEP a poner mayor énfasis en la preparación de los alumnos”. Fuente y foto: ATON Chile.

