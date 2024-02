5c047b1a06

Deportes La “Roja del Básquet” hace historia y derrota a Argentina por primera vez desde 1955 El equipo que dirige José Manuel Córdoba se impuso por 79 a 77 a la selección trasandina que vino que su mejor equipo a jugar la segunda fecha de la fase clasificatoria a la FIBA Americup 2025. Claudio Medrano Lunes 26 de febrero 2024 8:42 hrs.

Ante un Coliseo Antonio Azurmendy de Valdivia repleto, la selección chilena de básquetbol masculino hizo historia este domingo al derrotar por 79-77 a la selección de Argentina, en partido válido por la segunda fecha de las clasificatorias rumbo a la FIBA Americup 2025. Esta es la primera victoria de nuestro país sobre un combinado trasandino desde el año 1955. En aquella ocasión, Chile derrotó a Argentina en el contexto del sudamericano que se desarrolló en Cúcuta, Colombia. La victoria adquiere un sabor especial dado que además se logró frente al equipo titular de Argentina, liderados por el base Facundo Campazzo y escoltado por figuras como Gabriel Deck, Leandro Bolmaro y Nicolás Brussino, quienes destacan en algunas de las mejores ligas de baloncesto del mundo. El partido estuvo marcado por la tremenda actuación de Manny Suárez, quien con 29 puntos lideró la ofensiva nacional. Ahora Chile enfrentará por la tercera fecha de las clasificatorias a Colombia el próximo mes de noviembre. Una vez finalizado el partido, el base Franco Morales no pudo ocultar su emoción por esta victoria “todavía no lo puedo creer. No sé si es emoción, satisfacción. Una generación entera, hace muchos años estábamos buscando esto. No tengo palabras. nunca lo imaginamos, ni en nuestros mejores sueños”, sostuvo Morales. En otros partidos de la jornada clasificatoria, Cuba se impuso a Estados Unidos por 81-67, Colombia derrotó por un estrecho 67 a 64 a Venezuela, con lo cual el grupo de la “Roja” se encuentra igualado con todos sus integrantes con 3 unidades. Foto: FIBA Americup.

