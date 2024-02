5c047b1a06

Deportes Nicolás Jarry: “Siempre quiero ganar, me encantaría repetir el título” El campeón defensor del Chile Open dejó en claro sus intenciones de revalidar la corona que obtuvo el año pasado. "No es una tarea fácil, pero estoy muy saludable, tengo muchas ganas, estoy bien de energía", remarcó. Diario UChile Lunes 26 de febrero 2024 12:08 hrs.

Desde mañana dará inició el Chile Open, que tiene como campeón defensor y máximo favorito al tenista nacional Nicolás Jarry (19° del ranking ATP), quien en conferencia de prensa se mostró entusiasmado con la posibilidad de retener su corona. En ese sentido, el “Príncipe” aseguró que “no siento una presión por eso, siempre quiero ganar y hacerlo de la mejor manera, ganarle al que se me cruce, y jugar bien estando en tu casa, es una oportunidad al año y es lindo hacerlo bien como lo hice el año pasado”. En la misma línea, remarcó que “me encantaría repetirlo, pero si no se da hay que seguir con la misma mentalidad, seguir confiando en el proceso y trabajar duro”. La “Torre” profundizó un poco más en el tema, puntualizando que “no es una tarea fácil, pero como dije estoy muy saludable, tengo muchas ganas, estoy bien de energía, así que hay que ir partido a partido, dar lo mejor y tratar de salir victorioso de cualquier manera”. “Los partidos con los sudamericanos son muy difíciles, vivimos de otra manera este deporte. Hay varios jugadores bastante bien, como Luciano Darderi, Federico Coria, Mariano Navone, todos los jugadores son muy buenos hoy en día, hay que ir partido a partido, dándolo todo y tratando de ganarle a los oponentes que se cruzan”, complementó el nieto de Jaime Fillol. Por último, destacó su buen presente en el circuito, señalando que “el trabajo está siendo muy parecido, la misma dinámica, muy concentrado en el trabajo y la solidez. No he hecho ningún cambio drástico en la forma, solo que ahora tengo un input de una persona como Juan Ignacio Chela, así que estoy contento con el equipo y la ayuda que ellos me dan”. Fuente: ATON Chile.

Foto: Photosport.

