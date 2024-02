db3e1e9941

Deportes La programación de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2024 Entre este viernes 1 y el lunes 4 de marzo se disputará una nueva jornada del torneo local, donde destaca el partido entre Colo Colo y el campeón vigente Huachipato. Diario UChile Martes 27 de febrero 2024 12:54 hrs.

La acción del Campeonato Nacional 2024 continuará desde este fin de semana con el desarrollo de su tercera fecha. Todo arrancará el viernes 1 de marzo, con el clásico minero entre Cobreloa y Cobresal, a las 20:30 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama. En tanto, el sábado destaca el cotejo entre Palestino y Universidad Católica, a las 18:00 en La Cisterna, donde los cruzados buscarán reponerse del mal estreno por la caída ante Ñublense. Por su lado, el domingo Colo Colo recibirá al campeón vigente Huachipato, a las 18:00 en el Monumental, también con el objetivo de volver al triunfo tras perder con equipo alternativo ante O’Higgins y en el que será el reencuentro de ambos equipos tras la suspendida Supercopa. En tanto, el lunes Universidad de Chile cerrará la fecha con su visita a Deportes Copiapó a las 19:00 horas en el Luis Valenzuela Hermosilla. Esta es la programación completa de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2024: VIERNES 1 DE MARZO 20:30 horas, Cobreloa vs. Cobresal, estadio Zorros del Desierto. SÁBADO 2 DE MARZO 18:00 horas, Palestino vs. Universidad Católica, estadio Municipal de La Cisterna.

18:00 horas, Everton vs. O’Higgins, estadio El Teniente.

20:30 horas, Ñublense vs. Audax Italiano, estadio Nelson Oyarzún.

20:30 horas, Unión Española vs. Coquimbo Unido, estadio Santa Laura. DOMINGO 3 DE MARZO 18:00 horas, Colo Colo vs. Huachipato, estadio Monumental.

20:30 horas, Unión La Calera vs. Deportes Iquique, estadio Nicolás Chahuán. LUNES 4 DE MARZO 19:00 horas, Deportes Copiapó vs. Universidad de Chile, estadio Luis Valenzuela. Fuente y foto: ATON Chile.

Foto: Photosport.

