Entrevista Internacional Pablo Lacoste tras recortes a provincias en Argentina: “Milei piensa como una jefa de hogar” En relación a la disputa con las provincias, el analista señaló que el Mandatario parece tener como una fijación y quizás como rol histórico hacer calzar el presupuesto nacional, pero que ha mostrado no tener aptitudes para otras tareas de Estado. Diario UChile Martes 27 de febrero 2024 13:12 hrs.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el analista internacional y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste, profundizó sobre el impacto que ha generado la decisión del presidente argentino, Javier Milei, de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que destinaba recursos a la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad y educación. Para explicar esta situación, el docente sostuvo que “Milei piensa como una jefa de hogar, como una señora de su casa que de golpe tiene que tomar la administración y dice ‘bueno, lo que yo quiero es no gastar más de lo que ingresa para la administración de esta casa’. Milei recibió un país con hiperinflación, con un déficit fiscal equivalente a 15 puntos del Producto Bruto y apunto de volar en mil pedazos. La gente desesperada porque el salario se le derretía en el bolsillo como una barra de hielo votan a Milei con el mandato de bajar la inflación”. En esa línea, complementó: “O sea, Milei en muchas cosas parece que es muy loquito, pero en ese punto logró un consenso de la mayoría del pueblo argentino que lo votó con ese mandato. Después, Milei mandó la Ley Ómnibus al Parlamento para lograr el equilibrio fiscal, subiendo algunos impuestos y bajando algunos gastos. En el Congreso, como tiene muy poquitos parlamentarios, no se lo aprobaron. Entonces, dijo ‘bueno, si no me permiten subir los impuestos, no me queda más remedio que ajustar al máximo todos los gastos”. “La provincia de Chubut había pedido un crédito al Estado nacional, dejando como garantía la coparticipación federal. Qué es lo que hizo Milei: ‘A ver ¿Pagaron el crédito? No, bueno, listo, entonces, lo que hay que pagar este mes se le descuenta y le quitó 13 millones de dólares de lo que había que pagar‘. Por eso el gobernador de Chubut dio un ultimátum de que a partir de mañana miércoles no sale un barril más de petróleo de esa provincia hacia Buenos Aires”, detalló. De manera que, frente a estos antecedentes, Lacoste afirmó que “Milei va alcanzando su objetivo de cortar los grifos, achicar el gasto del Estado nacional para lograr bajar el déficit, dejar de emitir moneda y bajar la hiperinflación”. En cuanto a la complejidad que conlleva estas resoluciones en el plano de restringir las ayudas sociales, el académico señaló que la determinación del mandatario “no tiene una coloración política. En este momento está ofendido el gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) -que es kirchnerista- y el conflicto con Chubut es una provincia aliada del presidente. O sea, Milei no mira color político, no es que les hunda a los adversarios, como lo hacía Alberto y Cristina, para favorecer a sus amigos, lo único que le importa al presidente es un obsesivo por alcanzar el equilibrio fiscal”. “Es como un nerd que solo está focalizado en un tema y lo demás no le importa. Yo tengo que bajar la inflación, porque eso es lo que los argentinos me mandataron hacer”, enfatizó. Con todo, reconoció que “hay todo un trasfondo político que es de una complejidad monumental. Acá obviamente hay muchos años de sufrimiento enorme, dentro de esto la inflación, al licuado del poder adquisitivo de los jubilados, se ha reducido mucho el salario de los empleados públicos. Entonces, Milei qué dice ‘a mí no me importa porque los kichneristas durante 20 años sobrecargaron el Estado de empleados públicos para tener militantes rentados”. Revisa la entrevista completa a continuación:

