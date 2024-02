db3e1e9941

Nacional Trabajo Siderúrgica Huachipato: trabajadores y autoridades exigen al Gobierno tomar medidas ante “inminente” cierre de la compañía Desde el sindicato de la empresa, recalcaron que la Cía. "no puede competir" con los bajos precios del acero chino. Así, el alcalde de Chiguayante llamó a que La Moneda tome "decisiones políticas" respecto al futuro de la instalación industrial. Fernando Sepúlveda Martes 27 de febrero 2024 18:27 hrs.

Previo a que la Comisión Antidistorsiones decida -este jueves 28 de febrero- si establece o no medidas provisorias para defender al acero chileno de la competencia desigual proveniente de China, dirigentes sindicales de la Compañía Siderúrgica Huachipato entregaron una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric para expresar su preocupación frente a un eventual cierre total de la empresa industrial. En la instancia estuvieron presentes el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz; los alcaldes de Chiguayante y Talcahuano, José Antonio Rivas y Henry Campos, respectivamente; el senador del Partido Socialista (PS), Gastón Saavedra; y el diputado de Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo. Tanto los dirigentes como las autoridades se reunieron con la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpress), Macarena Lobos, para plantear las problemáticas que agobian a la Compañía Siderúrgica Huachipato. En la misiva entregada al Jefe de Estado, los dirigentes sindicales expresaron su preocupación por la crítica situación de la instalación industrial que genera más de 20 mil empleos directos e indirectos. Además, manifestaron su inquietud ante un eventual escenario negativo si no se decretan las medidas solicitadas por la empresa a la Comisión Antidistorsiones. Recordemos que esta situación se produce debido a una denuncia por competencia desleal hecha por la empresa Huachipato en contra del acero chino, la que ingresa a Chile con un 40% menos del precio de la producción nacional. Esas condiciones fueron el argumento que determinó el cierre de una parte de la empresa -las operaciones del laminador de barras en Talcahuano-, decisión que dejó sin trabajo a 67 personas, más otra treintena que fueron reubicadas. Según información de la gerencia de la compañía, el primer semestre de 2023 se constataron pérdidas por $279 millones. Por lo mismo, desde los sindicatos apuntan a una medida precautoria que permita alivianar la crisis que puede afectar el puesto de trabajo de 2 mil 400 personas. En ese sentido, es importante señalar que Huachipato también sostiene una cadena de valor de más de mil pymes; es un proveedor clave de industrias críticas como la minería, la infraestructura y la construcción; junto con ser un catalizador de la inversión y del crecimiento de la Región del Biobío y del país. El gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, relevó la importancia de que las autoridades de La Moneda dimensionen las repercusiones del “inminente cierre” de la Compañía Siderúrgica Huachipato. “Necesitamos salvaguardias para competir en igualdad de condiciones con quienes están produciendo acero con dumping y necesitamos salvaguardias suficientes. No nos basta que por cumplir nos den una salvaguardia nominal. Ambas situaciones las dejamos muy claras”, emplazó. “Este es un movimiento por cuidar la cultura industrial que tenemos, particularmente, en la provincia de Concepción y en el resto de la región, que es la que da los empleos, que nos ha permitido movernos de una situación pobreza, a una situación de trabajadores con remuneraciones, que siempre esperamos que sea mejor, que nos han permitido sacar adelante a nuestras familias”, indicó. Al respecto, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, subrayó que “los trabajadores están en manos del Gobierno”. “Es urgente que se tomen decisiones políticas. El acero es un producto estratégico, del acero chileno no solo dependen otras industrias que de cerrarse Huachipato van a caer con un efecto dominó”, advirtió. “No se entiende esta demora. De no tener esta respuesta, que es la que esperamos el 25%, vamos a ver como la Región del Bio Bío, una de las más altas en cesantía va seguir aumentando en ese monto, sumado a todos los conflictos sociales que eso nos va traer”, expresó. Asimismo, el presidente del Sindicato de Trabajadores Número 2, Fernando Orellana, recalcó que no pueden competir con China quien, “está ingresando acero de manera más económica”. “Hoy no salvamos ni la materia prima, ya tuvimos un cierre de una línea, que es el Laminador de Barras Talcahuano, ya no tendremos más barra para construcción para hacer mallas y clavos, eso ya se perdió. No queremos dejar al cobre sin su material complementario, el cobre es el sueldo de Chile. Muchos países tienen industrias quirúrgicas, porque son estratégicas y necesarias, no podemos darnos el lujo de no tenerlas”, señaló. A su vez, Orellana hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric, solicitando que “por favor los ayude, que esta en sus manos. No queremos empobrecer más la Región del Biobío”.

