0613a1d3cc

d18053a7b5

Política Senadora Pascual y desafíos de la ley de aborto: “Hoy, en vez de avanzar, corremos el riesgo de retroceder” Que esta materia no sea una prioridad para el Gobierno no significa que el Ejecutivo haya "renunciado a sus convicciones", aseguró la parlamentaria. Además, la ex ministra de la Mujer abordó los obstáculos de las iniciativas de género este 2024. Camilo Vega Martinez Domingo 3 de marzo 2024 18:47 hrs.

Compartir en

En la previa de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Gabriel Boric tomó definiciones en torno a la agenda de género 2024. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, adelantó que la prioridad legislativa del Ejecutivo en este materia consiste en sacar adelante el proyecto de ley que modifica el Régimen de Sociedad Conyugal y el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Así, quedó de lado un importante compromiso de campaña de la actual administración: consagrar el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito. En conversación Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora y ex ministra de la Mujer, Claudia Pascual, aseguró que esta decisión no significa “renunciar a las convicciones” del Ejecutivo. “Si ella manifiesta esta situación, supongo que estará pensando que la correlación de fuerza en el Parlamento en este minuto no los acompaña. Yo siento que si se tramita una situación como esta hoy, puede ser incluso que con los sectores de ultraderecha que tenemos, en vez de avanzar, corramos el riesgo de retroceder”, analizó. Para la integrante de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Camara Alta, “desde esa perspectiva es entendible y eso no significa que alguien elimine su anhelo o su demanda, pero al menos en este momento se ve más complejo”. Frente al anunció de la ministra Orellana surgen voces que vuelven a cuestionar si el Gobierno se está desviando de su promesa de campaña, pero Pascual fue clara al indicar que: “No lo veo como una renuncia de convicciones. Me imagino que tiene que ver con un análisis de realidad que es objetivo. Yo creo que hay que aunar fuerzas en reformas estructurales importantes del programa del Presidente Boric como pensiones, reforma tributaria, poder avanzar en la reforma de salud. Y esto no significa renunciar a tus demandas para siempre, pero uno avanza no solo con cuota de voluntarismo, también avanza cuando los escenarios político-sociales son más proclives”. La senadora Pascual también tuvo palabras para otro de los debates actuales en torno al aborto en Chile: ampliar o no las tres causales. “Según lo que he podido conocer de cómo se estuvo implementando, o no implementando, y lo que falta para una buena implementación de estas tres causales, yo creo que hay que hacer esfuerzo ahí. Me parece que no era objetivo de la ley que hubiera tanta objetor de conciencia individual en los hospitales públicos, por ejemplo”, manifestó. “Hoy el escenario indica que es más urgente una buena implementación de las tres causales”, añadió la parlamentaria del Partido Comunista. Los dos proyectos prioritarios este 2024 En torno a las prioridades respecto a la agenda de género para este año, Claudia Pascual tildó como “muy relevantes en materia de igualdad” los proyectos sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el que modifica la sociedad conyugal. Ambos estuvieron por años estancados en el Congreso Nacional, sobre todo el segundo, que yace allí desde el 2008 y que recién en diciembre del año pasado fue despachado para su tercer trámite constitucional en el Senado. Sobre la discusión que se tendrá en la Cámara Alta y los obstáculos que pueda presentar la reforma a la sociedad conyugal, Pascual afirmó que: “Es bastante incomprensible que todavía se siga pensando que no es posible generar la igualdad en la administración tanto de hombres y de mujeres. También en lo que corresponderá darle el pase al matrimonio igualitario que tenga la opción de tener sociedad conyugal”. “Hay más masa crítica dentro del Parlamento para la igualdad en la administración, pero lo que siempre ha sido un punto de inflexión que ha impedido avanzar en esta tramitación tiene que ver con el patrimonio reservado. Ese es un foco de conflicto que va a tener esta tramitación”, complementó. En tanto, sobre el segundo proyecto prioritario para el Ejecutivo, la parlamentaria aseguró que “se avanza, pero no tanto” debido a la contraposición de un sector más ultraconservador en la política nacional. “Finalmente lo que se plantea es que efectivamente existe una cultura machista y patriarcal, centrando la toma de decisiones dentro del ámbito de la pareja en los hombres. Desde ese punto de vista, la violencia física o psicológica en ámbitos de relaciones de pareja ha sido durante mucho tiempo muy naturalizado en nuestro país”, señaló. “Cuando se gana terreno y las voces más transversales políticamente se suman a la condena, uno empieza a definir violencia económica, violencia institucional, violencia laboral, etc. Entonces empiezan ‘no, pero no tanto’”, expresó la senadora. El movimiento feminista en Chile previo a un nuevo 8M La ex ministra de la Mujer afirmó que el movimiento feminista en Chile no ha perdido fuerza, sino que se ha generado “más animadversión de sectores detractores a las demandas”. “Yo espero que podamos encontrar desde el movimiento de mujeres todas las demandas y alianzas, y articulaciones que nos permitan la mayor unidad desde la diversidad de perspectivas que tenemos. Porque efectivamente los discursos ultraderechistas en esta materia también se han articulado”, expuso Pascual. Además, subrayó que “el movimiento sigue siendo relevante. Yo espero que efectivamente se mantenga, por eso siempre discuto la conceptualización de la nueva ola feminista, porque la ola va y viene. Espero que sea algo permanente, no pasajero. Por eso creo que las formas de articularse, de generar alianzas, tienen que estar constantemente revitalizándose”. Foto: Aton

En la previa de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Gabriel Boric tomó definiciones en torno a la agenda de género 2024. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, adelantó que la prioridad legislativa del Ejecutivo en este materia consiste en sacar adelante el proyecto de ley que modifica el Régimen de Sociedad Conyugal y el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Así, quedó de lado un importante compromiso de campaña de la actual administración: consagrar el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito. En conversación Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora y ex ministra de la Mujer, Claudia Pascual, aseguró que esta decisión no significa “renunciar a las convicciones” del Ejecutivo. “Si ella manifiesta esta situación, supongo que estará pensando que la correlación de fuerza en el Parlamento en este minuto no los acompaña. Yo siento que si se tramita una situación como esta hoy, puede ser incluso que con los sectores de ultraderecha que tenemos, en vez de avanzar, corramos el riesgo de retroceder”, analizó. Para la integrante de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Camara Alta, “desde esa perspectiva es entendible y eso no significa que alguien elimine su anhelo o su demanda, pero al menos en este momento se ve más complejo”. Frente al anunció de la ministra Orellana surgen voces que vuelven a cuestionar si el Gobierno se está desviando de su promesa de campaña, pero Pascual fue clara al indicar que: “No lo veo como una renuncia de convicciones. Me imagino que tiene que ver con un análisis de realidad que es objetivo. Yo creo que hay que aunar fuerzas en reformas estructurales importantes del programa del Presidente Boric como pensiones, reforma tributaria, poder avanzar en la reforma de salud. Y esto no significa renunciar a tus demandas para siempre, pero uno avanza no solo con cuota de voluntarismo, también avanza cuando los escenarios político-sociales son más proclives”. La senadora Pascual también tuvo palabras para otro de los debates actuales en torno al aborto en Chile: ampliar o no las tres causales. “Según lo que he podido conocer de cómo se estuvo implementando, o no implementando, y lo que falta para una buena implementación de estas tres causales, yo creo que hay que hacer esfuerzo ahí. Me parece que no era objetivo de la ley que hubiera tanta objetor de conciencia individual en los hospitales públicos, por ejemplo”, manifestó. “Hoy el escenario indica que es más urgente una buena implementación de las tres causales”, añadió la parlamentaria del Partido Comunista. Los dos proyectos prioritarios este 2024 En torno a las prioridades respecto a la agenda de género para este año, Claudia Pascual tildó como “muy relevantes en materia de igualdad” los proyectos sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el que modifica la sociedad conyugal. Ambos estuvieron por años estancados en el Congreso Nacional, sobre todo el segundo, que yace allí desde el 2008 y que recién en diciembre del año pasado fue despachado para su tercer trámite constitucional en el Senado. Sobre la discusión que se tendrá en la Cámara Alta y los obstáculos que pueda presentar la reforma a la sociedad conyugal, Pascual afirmó que: “Es bastante incomprensible que todavía se siga pensando que no es posible generar la igualdad en la administración tanto de hombres y de mujeres. También en lo que corresponderá darle el pase al matrimonio igualitario que tenga la opción de tener sociedad conyugal”. “Hay más masa crítica dentro del Parlamento para la igualdad en la administración, pero lo que siempre ha sido un punto de inflexión que ha impedido avanzar en esta tramitación tiene que ver con el patrimonio reservado. Ese es un foco de conflicto que va a tener esta tramitación”, complementó. En tanto, sobre el segundo proyecto prioritario para el Ejecutivo, la parlamentaria aseguró que “se avanza, pero no tanto” debido a la contraposición de un sector más ultraconservador en la política nacional. “Finalmente lo que se plantea es que efectivamente existe una cultura machista y patriarcal, centrando la toma de decisiones dentro del ámbito de la pareja en los hombres. Desde ese punto de vista, la violencia física o psicológica en ámbitos de relaciones de pareja ha sido durante mucho tiempo muy naturalizado en nuestro país”, señaló. “Cuando se gana terreno y las voces más transversales políticamente se suman a la condena, uno empieza a definir violencia económica, violencia institucional, violencia laboral, etc. Entonces empiezan ‘no, pero no tanto’”, expresó la senadora. El movimiento feminista en Chile previo a un nuevo 8M La ex ministra de la Mujer afirmó que el movimiento feminista en Chile no ha perdido fuerza, sino que se ha generado “más animadversión de sectores detractores a las demandas”. “Yo espero que podamos encontrar desde el movimiento de mujeres todas las demandas y alianzas, y articulaciones que nos permitan la mayor unidad desde la diversidad de perspectivas que tenemos. Porque efectivamente los discursos ultraderechistas en esta materia también se han articulado”, expuso Pascual. Además, subrayó que “el movimiento sigue siendo relevante. Yo espero que efectivamente se mantenga, por eso siempre discuto la conceptualización de la nueva ola feminista, porque la ola va y viene. Espero que sea algo permanente, no pasajero. Por eso creo que las formas de articularse, de generar alianzas, tienen que estar constantemente revitalizándose”. Foto: Aton