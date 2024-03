f696dec9f2

01b4a06f0e

Nacional Política Boris Barrera (PC) acusa a la derecha de instalar mentiras para “entorpecer” las relaciones con Venezuela En medio de críticas por el caso de Ronald Ojeda, el diputado relevó el compromiso del PC con la democracia y cuestionó a la oposición por otorgar asilo a militares venezolanos. "Muchos de ellos rompieron su promesa a la patria, son golpistas", dijo. Diario UChile Lunes 4 de marzo 2024 15:47 hrs.

Compartir en

La defensa que realizó el Presidente Gabriel Boric al Partido Comunista, en medio de una lluvia de hipótesis por el móvil del secuestro del militar (r) venezolano, recrudeció las tensiones con la oposición. El Partido Republicano incluso solicitó antecedentes de los viajes que ha realizado el asesor de Interior y militante del PC, Juan Andrés Lagos, a Cuba, planteando dudas sobre sus movimientos. Desde el Palacio de La Moneda, el diputado, Boris Barrera (PC), abordó los cuestionamientos que han puesto a la tienda en medio del debate público por seguridad, valorando el respaldo entregado por el Mandatario quién acusó este sábado de un “anticomunismo visceral” por parte de algunos sectores políticos. “El Partido Comunista en Chile ha sido un partido que ha mostrado siempre credenciales en relación a la democracia, a respetar el estado de derecho. En los ciento y tantos años que tiene nuestro partido nunca ha estado involucrado en un golpe de Estado ni en tratar de que un Gobierno caiga (…) y eso es lo que ha tratado de reinvindicar el Presidente y nosotros lo valoramos de buena forma”, afirmó. En relación a las declaraciones que indican algún grado de conocimiento del PC sobre la carpeta investigativa del caso de Ronald Ojeda, Barrera secundó lo ya dicho por el timonel de su colectividad, señalando: “Efectivamente, yo no he visto ni una evidencia sino solamente especulaciones irresponsables de la derecha porque yo no sé si se hacen o son cuando hablan de que no quieren que ni un comunista acceda a las carpetas investigativas, cuando la investigación no la hace el Ministerio, no lo hacen los asesores, la lleva a cargo un fiscal a través de las policías”. “Yo creo que están tratando de instalar una mentira, una falacia, solamente para entorpecer estas relaciones que en este momento está teniendo el gobierno chileno con el de Venezuela para tratar el tema de seguridad”, aseguró. En esa línea, también puntualizó que el grupo de militares venezolanos fue invitado por Sebastián Piñera y relevó que “muchos de ellos rompieron su promesa a la patria, son golpistas, a la derecha eso no le llama la atención, no hablan ni opinan sobre eso, es lamentable lo que sucedió, pero son militares que allá intentaron hacer golpes de Estado“. El parlamentario dijo esperar que el caso se resuelva lo antes posible e instó a la oposición a dejar que avance la investigación, sin dificultar las relaciones con Venezuela para continuar trabajando entre ambas naciones en temas de seguridad y crimen organizado.

La defensa que realizó el Presidente Gabriel Boric al Partido Comunista, en medio de una lluvia de hipótesis por el móvil del secuestro del militar (r) venezolano, recrudeció las tensiones con la oposición. El Partido Republicano incluso solicitó antecedentes de los viajes que ha realizado el asesor de Interior y militante del PC, Juan Andrés Lagos, a Cuba, planteando dudas sobre sus movimientos. Desde el Palacio de La Moneda, el diputado, Boris Barrera (PC), abordó los cuestionamientos que han puesto a la tienda en medio del debate público por seguridad, valorando el respaldo entregado por el Mandatario quién acusó este sábado de un “anticomunismo visceral” por parte de algunos sectores políticos. “El Partido Comunista en Chile ha sido un partido que ha mostrado siempre credenciales en relación a la democracia, a respetar el estado de derecho. En los ciento y tantos años que tiene nuestro partido nunca ha estado involucrado en un golpe de Estado ni en tratar de que un Gobierno caiga (…) y eso es lo que ha tratado de reinvindicar el Presidente y nosotros lo valoramos de buena forma”, afirmó. En relación a las declaraciones que indican algún grado de conocimiento del PC sobre la carpeta investigativa del caso de Ronald Ojeda, Barrera secundó lo ya dicho por el timonel de su colectividad, señalando: “Efectivamente, yo no he visto ni una evidencia sino solamente especulaciones irresponsables de la derecha porque yo no sé si se hacen o son cuando hablan de que no quieren que ni un comunista acceda a las carpetas investigativas, cuando la investigación no la hace el Ministerio, no lo hacen los asesores, la lleva a cargo un fiscal a través de las policías”. “Yo creo que están tratando de instalar una mentira, una falacia, solamente para entorpecer estas relaciones que en este momento está teniendo el gobierno chileno con el de Venezuela para tratar el tema de seguridad”, aseguró. En esa línea, también puntualizó que el grupo de militares venezolanos fue invitado por Sebastián Piñera y relevó que “muchos de ellos rompieron su promesa a la patria, son golpistas, a la derecha eso no le llama la atención, no hablan ni opinan sobre eso, es lamentable lo que sucedió, pero son militares que allá intentaron hacer golpes de Estado“. El parlamentario dijo esperar que el caso se resuelva lo antes posible e instó a la oposición a dejar que avance la investigación, sin dificultar las relaciones con Venezuela para continuar trabajando entre ambas naciones en temas de seguridad y crimen organizado.