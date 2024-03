f696dec9f2

01b4a06f0e

8M Cultura Feminismos Incendios Forestales Princesa Alba, Karen Paola y Flor de Rap lideran Festival Solidario en ayuda a la V región El evento que contará con cerca de 20 artistas femeninas chilenas, se realizará el jueves 7 de marzo desde las 21:00 horas en Recoleta 345. La entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketplus. Diario UChile Lunes 4 de marzo 2024 15:44 hrs.

Compartir en

Este jueves 07 de marzo, previo al Día internacional de la Mujer, partir de las 21:00 horas, se llevará a cabo el evento festival solidario” organizado por la dj y productora, Lizz, junto a Artistas Chilenas Unidas, cuyo fin es recaudar fondos en beneficio de las personas afectadas por los recientes incendios ocurridos en la Región de Valparaíso. El cartel contempla la participación de cerca de 20 artistas femeninas chilenas que pondrán a disposición sus talentos en Recoleta 345 (cercano a metro Patronato), donde destacan nombres como Karen Paola, Princesa Alba, Flor de Rap, Lizz, KYA, Javi Wayne, Pola CH, Karla Melo, entre otras artistas. cabe señalar que todo lo recaudado durante el Festival será donado en su totalidad a Desafío Levantemos Chile, quienes se encargaran de gestionar las ayudas para las personas afectadas por estos incendios. Al respecto la artista, productora y dj, Lizz, declaró que este evento nace “para poder dar una inyección grande de plata, para donar no un millón o dos millones, sino donar diez o quince millones”, explicando que la única forma en que eso ocurra “es que el evento esté sold out”. “Invitamos a la gente a disfrutar de sus artistas favoritas y al mismo tiempo apoyar, porque si bien el incendio ya ocurrió, es hoy donde se están viviendo las consecuencias día a día y semana a semana”, sostuvo. Asimismo, la cantante urbana, Loyaltty o Almendra Barros, hizo la invitación al concierto declarando que “es importante que asista público, ya que no solo habrá un line up con mujeres increíbles de la escena urbana, sino que todo lo recaudado ayudará a la V Región, porque esto no ha pasado, no ha terminado”. El evento está dirigido para mayores de 18 años y los tickets se encuentran a la venta a través de Ticketplus con un valor de $10.000 pesos.

Este jueves 07 de marzo, previo al Día internacional de la Mujer, partir de las 21:00 horas, se llevará a cabo el evento festival solidario” organizado por la dj y productora, Lizz, junto a Artistas Chilenas Unidas, cuyo fin es recaudar fondos en beneficio de las personas afectadas por los recientes incendios ocurridos en la Región de Valparaíso. El cartel contempla la participación de cerca de 20 artistas femeninas chilenas que pondrán a disposición sus talentos en Recoleta 345 (cercano a metro Patronato), donde destacan nombres como Karen Paola, Princesa Alba, Flor de Rap, Lizz, KYA, Javi Wayne, Pola CH, Karla Melo, entre otras artistas. cabe señalar que todo lo recaudado durante el Festival será donado en su totalidad a Desafío Levantemos Chile, quienes se encargaran de gestionar las ayudas para las personas afectadas por estos incendios. Al respecto la artista, productora y dj, Lizz, declaró que este evento nace “para poder dar una inyección grande de plata, para donar no un millón o dos millones, sino donar diez o quince millones”, explicando que la única forma en que eso ocurra “es que el evento esté sold out”. “Invitamos a la gente a disfrutar de sus artistas favoritas y al mismo tiempo apoyar, porque si bien el incendio ya ocurrió, es hoy donde se están viviendo las consecuencias día a día y semana a semana”, sostuvo. Asimismo, la cantante urbana, Loyaltty o Almendra Barros, hizo la invitación al concierto declarando que “es importante que asista público, ya que no solo habrá un line up con mujeres increíbles de la escena urbana, sino que todo lo recaudado ayudará a la V Región, porque esto no ha pasado, no ha terminado”. El evento está dirigido para mayores de 18 años y los tickets se encuentran a la venta a través de Ticketplus con un valor de $10.000 pesos.