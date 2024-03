483299b3f0

Nacional Senador Iván Flores tachó de sin “sentido práctico” sesión especial en el Senado para abordar caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Diversas autoridades del Gobierno están citadas a esta reunión especial en la Cámara Alta para abordar el caso del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano. Iván Flores indicó que la investigación requiere "el espacio para llegar a la verdad". Diario UChile Miércoles 6 de marzo 2024 12:25 hrs.

A partir del mediodía de este miércoles se lleva a cabo una sesión especial en el Senado para abordar el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Anticipando la discusión que se dará esta jornada, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, si bien afirmó que no se cierra a ningún debate, señaló que considera que esta reunión no tiene “sentido práctico”. El nuevo presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, argumentó su postura indicando que las y los senadores no tienen “pulsión de fiscalización” en torno a la investigación que se está realizando. “Nosotros tenemos otras funciones, la de fiscalización y de interpelación a autoridades de Gobierno la tiene la Cámara de Diputados. Sabemos que las autoridades invitadas no pueden contar, aunque sepan más que el resto de la ciudadanía, por ser parte de una investigación muy delicada”, sostuvo respecto a la reunión que contará con la presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá y el subsecretario Manuel Monsalve. En la misma línea, Flores planteó que “una investigación tan delicada como esta no se va a resolver, ni mucho menos a entregar información crítica, en un proceso que no sabemos cómo va a terminar”. “También hay teorías aditivas. Unos dicen que fue el crimen organizado, otros que fue un agente extranjero y otros que son una combinación de varias. Hay todo tipo de especulación. En este contexto, la investigación que lleva el Ministerio Público necesita el espacio para ojalá llegar a la verdad”, destacó el senador. Por otro lado, el parlamentario abordó las declaraciones de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, quién indicó que no considera que exista una dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. “Yo no metería las manos al fuego por nadie, muchos por una dictadura que nos preocupa a todos. Los derechos humanos, la democracia plena, de las libertades, no debería tener color política a la hora de tomar postura. O defendemos a todo evento o entonces quedémonos un poco más callados, y defendamos a rajatabla algo que está en investigación”, lanzó. El senador de la DC se refirió también al proyecto de ley que regula las reglas del uso de la fuerza en las Fuerzas Armadas y de Orden Público que se discute en la Comisión de Defensa de la Cámara Alta. Flores aseguró que el problema para ponerse de acuerdo en esta materia tiene que ver con “las posturas ideológicas”. “Hay algunos que dicen que las Fuerzas Armadas y Carabineros no tengan ninguna atribución, por lo tanto, ojo con que toco, ojo con que te apreso. Todos queremos que haya justicia, que haya libertad, pero no le estamos entregando todos los elementos a las policías y mucho menos a las Fuerzas Armadas”, criticó Flores.

