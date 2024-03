98a151cc6f

8ffaf0ad5c

Nacional Política Paulina Vodanovic (PS) por exclusión de Israel en la FIDAE: “Es una posición que yo no comparto” La senadora oficialista dijo sentirse preocupada por las relaciones comerciales en materia de defensa, aunque precisó que la decisión ya está tomada y ahora se debe trabajar para aminorar las eventuales repercusiones para nuestro país. Bárbara Paillal Viernes 8 de marzo 2024 16:36 hrs.

Compartir en

La líder del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, expresó su preocupación respecto de la decisión del Presidente Gabriel Boric de excluir de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2024 a Israel. De esta forma, la senadora se sumó a las voces oficialistas que han reprobado la acción ante el riesgo para la defensa y los costos que podrían significar para nuestro país. Uno de ellos, el propio timonel del PPD, Jaime Quintana, quién dijo respetar la decisión pero sostuvo: “No nos vayamos a arrepentir”. Vodanovic señaló que “fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas, conozco de este mundo, sé y por cierto hemos condenado personalmente y como presidenta del PS, las acciones militares contra civiles en Gaza así como también las acciones de Hamás. Por lo tanto, siendo muy crítica del conflicto que está desarrollándose, sí creo que la complejidad de las relaciones comerciales en materia de defensa, donde hay contratos vigente es difícil y es una posición que yo no comparto“. En esa línea, “hoy día es el Presidente el que ha tomado esa decisión, pero mi postura personal en esto, no es para entrar en conflicto con el Presidente, sino porque aquí puede haber distintas opiniones, me parece legítimo”. “Reitero, habiendo sido subsecretaria, me parece una decisión que va a haber que abordarla desde el punto de vista también de las relaciones comerciales y de lo que significa la continuidad de muchos temas que no son de público conocimiento y que tampoco me compete a mí comentar mayormente”, dijo. Para la senadora, “la decisión está tomada y lo que hay que hacer ahora es trabajar en adelante para que las posibles complicidades que pueda tener esa decisión no sean tales y enfrentemos de la mejor manera con unidad todas estas decisiones”. Imagen de Portada: Agencia ATON.

La líder del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, expresó su preocupación respecto de la decisión del Presidente Gabriel Boric de excluir de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2024 a Israel. De esta forma, la senadora se sumó a las voces oficialistas que han reprobado la acción ante el riesgo para la defensa y los costos que podrían significar para nuestro país. Uno de ellos, el propio timonel del PPD, Jaime Quintana, quién dijo respetar la decisión pero sostuvo: “No nos vayamos a arrepentir”. Vodanovic señaló que “fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas, conozco de este mundo, sé y por cierto hemos condenado personalmente y como presidenta del PS, las acciones militares contra civiles en Gaza así como también las acciones de Hamás. Por lo tanto, siendo muy crítica del conflicto que está desarrollándose, sí creo que la complejidad de las relaciones comerciales en materia de defensa, donde hay contratos vigente es difícil y es una posición que yo no comparto“. En esa línea, “hoy día es el Presidente el que ha tomado esa decisión, pero mi postura personal en esto, no es para entrar en conflicto con el Presidente, sino porque aquí puede haber distintas opiniones, me parece legítimo”. “Reitero, habiendo sido subsecretaria, me parece una decisión que va a haber que abordarla desde el punto de vista también de las relaciones comerciales y de lo que significa la continuidad de muchos temas que no son de público conocimiento y que tampoco me compete a mí comentar mayormente”, dijo. Para la senadora, “la decisión está tomada y lo que hay que hacer ahora es trabajar en adelante para que las posibles complicidades que pueda tener esa decisión no sean tales y enfrentemos de la mejor manera con unidad todas estas decisiones”. Imagen de Portada: Agencia ATON.