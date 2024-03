4ab1007ff4

f04f01790a

Nacional Política Convergencia Social y Revolución Democrática inician las votaciones del Plebiscito por la Unidad del Frente Amplio La votación online del plebiscito, tanto en Revolución Democrática como en Convergencia Social, se extenderá hasta las 21:00 horas del 10 de marzo, momento en el que se conocerá la decisión de los militantes sobre la unificación del Frente Amplio. Diario UChile Sábado 9 de marzo 2024 18:06 hrs.

Compartir en

Diversos líderes y representantes de Convergencia Social y Revolución Democrática emitieron su voto la mañana de este sábado en el marco del Plebiscito por la Unidad del Frente Amplio, en la sede nacional que comparten ambas colectividades en el centro de Santiago. En el referéndum que se celebra este 9 y 10 de marzo, las y los militantes de ambos partidos decidirán a través de un voto online si aprueban o no la fusión del Frente Amplio para la conformación de un partido único, que podría transformarse en el partido de izquierda más grande de Chile. Al hito de votación presencial asistieron las directivas de ambos partidos, autoridades de Gobierno, parlamentarias y parlamentarios, entre otros, quienes reiteraron el llamado a participar del proceso de votación. El diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, declaró que “queremos convocar a todos y todas los adherentes del Frente Amplio, en particular los militantes de Revolución Democrática y Convergencia Social, a todas y todos aquellos que votaron para que la candidatura del Presidente Boric pudiera existir, a todos ellos convocamos a votar en el plebiscito por la unidad del Frente Amplio. Hoy la política está en extremo atomizada y liderada muchas veces por egos, por narcisismos, y nosotros hemos decidido iniciar un camino colectivo de unidad entre quienes tenemos un horizonte de sociedad que sigue vigente porque las desigualdades y los abusos siguen existiendo en Chile. Llegamos al Gobierno y nos dimos cuenta que es muy difícil avanzar en las transformaciones, por eso necesitamos partidos y herramientas mucho más fuertes que empujen las transformaciones sociales”. Por su parte, el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela puso énfasis en llamar a la participación de las y los militantes. “Es fundamental que la militancia sea protagonista de esta decisión y por sobre todo, tener esta oportunidad de manifestarse. Cuando hay división, cuando hay fragmentación podemos poner el proyecto político que tenemos para el país que es justamente mejorar la calidad de vida de chilenas y chilenos, buscando justicia social con los principios de democracia, socialismo, feminismo y ecologismo. Y entender que justamente acá hay una propuesta que busca responder a las exigencias que tiene Chile y una visión colectiva sobre cómo estamos construyendo partido. La invitación es a votar hoy día y mañana en las páginas webs de los partidos. Porque con más democracia es la manera como efectivamente podemos ir construyendo un país distinto”. Sobre esto también se refirió la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, militante de Convergencia Social, quien destacó que “en estos años me ha tocado recorrer el país, conocer a compañeros y compañeras que comparten la convicción de un país en el que no sea el tamaño del bolsillo el que determine el acceso a servicios básicos, que no sea el tamaño del bolsillo el que establezca si algo contamina o no, o el que determine si vas a poder tratar una enfermedad o no. En ese camino estamos avanzando, por eso esperamos que el partido único trascienda a la gente que trabaja en el Gobierno o que estamos con el Gobierno, que sea un partido vivo en las fuerzas sociales, en los espacios que hoy se mueven para transformar el país”, enfatizó. El apoyo del Presidente Boric por la unificación del partido Diego Vela destacó el apoyo del Presidente Gabriel Boric en cuanto a la unidad del partido, donde sostuvo que el Mandatario “para nosotros es un militante fundamental del proyecto político, muchos compartimos caminos de justamente la visión por buscar un Chile mejor, y que se está concretando día a día en transformaciones que ha logrado este gobierno, y en ese sentido, él es parte de la militancia de Convergencia Social, él es parte fundante del Frente Amplio, y por eso valoramos mucho que él pueda hacer públicamente su postura y que también entienda que es parte de un proyecto colectivo, y entender que hoy lo que necesitamos es fortalecer los proyectos colectivos, fortalecer los partidos políticos porque con eso podemos proyectar las transformaciones que les estamos ofreciendo a Chile”. “Acá, lo que nosotros estamos discutiendo, es poder proyectar un partido que trascienda a este Gobierno, que pueda transformar Chile en los próximos 30 años, y por eso es tan relevante esta decisión y que esperamos que puedan participar todas las personas que militan en Convergencia Social y Revolución Democrática“, añadió. La ministra Orellana también habló acerca del tema e indicó que “la discusión respecto a los partidos le obedece a los partidos, yo quisiera insistir en que a la mayoría de las personas no les importan nuestras siglas, nuestra pequeñas diferencias no le significan nada, sino que más bien lo que esperan es que nos pongamos de acuerdo para seguir defendiendo posiciones que muevan la transición de este país hacia uno más justo”. La votación online del plebiscito, tanto en Revolución Democrática como en Convergencia Social, se extenderá hasta las 21:00 horas del domingo 10 de marzo, momento en el que se conocerá la decisión de los militantes sobre la unificación del Frente Amplio. Imagen de portada: Frente Amplio

Diversos líderes y representantes de Convergencia Social y Revolución Democrática emitieron su voto la mañana de este sábado en el marco del Plebiscito por la Unidad del Frente Amplio, en la sede nacional que comparten ambas colectividades en el centro de Santiago. En el referéndum que se celebra este 9 y 10 de marzo, las y los militantes de ambos partidos decidirán a través de un voto online si aprueban o no la fusión del Frente Amplio para la conformación de un partido único, que podría transformarse en el partido de izquierda más grande de Chile. Al hito de votación presencial asistieron las directivas de ambos partidos, autoridades de Gobierno, parlamentarias y parlamentarios, entre otros, quienes reiteraron el llamado a participar del proceso de votación. El diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, declaró que “queremos convocar a todos y todas los adherentes del Frente Amplio, en particular los militantes de Revolución Democrática y Convergencia Social, a todas y todos aquellos que votaron para que la candidatura del Presidente Boric pudiera existir, a todos ellos convocamos a votar en el plebiscito por la unidad del Frente Amplio. Hoy la política está en extremo atomizada y liderada muchas veces por egos, por narcisismos, y nosotros hemos decidido iniciar un camino colectivo de unidad entre quienes tenemos un horizonte de sociedad que sigue vigente porque las desigualdades y los abusos siguen existiendo en Chile. Llegamos al Gobierno y nos dimos cuenta que es muy difícil avanzar en las transformaciones, por eso necesitamos partidos y herramientas mucho más fuertes que empujen las transformaciones sociales”. Por su parte, el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela puso énfasis en llamar a la participación de las y los militantes. “Es fundamental que la militancia sea protagonista de esta decisión y por sobre todo, tener esta oportunidad de manifestarse. Cuando hay división, cuando hay fragmentación podemos poner el proyecto político que tenemos para el país que es justamente mejorar la calidad de vida de chilenas y chilenos, buscando justicia social con los principios de democracia, socialismo, feminismo y ecologismo. Y entender que justamente acá hay una propuesta que busca responder a las exigencias que tiene Chile y una visión colectiva sobre cómo estamos construyendo partido. La invitación es a votar hoy día y mañana en las páginas webs de los partidos. Porque con más democracia es la manera como efectivamente podemos ir construyendo un país distinto”. Sobre esto también se refirió la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, militante de Convergencia Social, quien destacó que “en estos años me ha tocado recorrer el país, conocer a compañeros y compañeras que comparten la convicción de un país en el que no sea el tamaño del bolsillo el que determine el acceso a servicios básicos, que no sea el tamaño del bolsillo el que establezca si algo contamina o no, o el que determine si vas a poder tratar una enfermedad o no. En ese camino estamos avanzando, por eso esperamos que el partido único trascienda a la gente que trabaja en el Gobierno o que estamos con el Gobierno, que sea un partido vivo en las fuerzas sociales, en los espacios que hoy se mueven para transformar el país”, enfatizó. El apoyo del Presidente Boric por la unificación del partido Diego Vela destacó el apoyo del Presidente Gabriel Boric en cuanto a la unidad del partido, donde sostuvo que el Mandatario “para nosotros es un militante fundamental del proyecto político, muchos compartimos caminos de justamente la visión por buscar un Chile mejor, y que se está concretando día a día en transformaciones que ha logrado este gobierno, y en ese sentido, él es parte de la militancia de Convergencia Social, él es parte fundante del Frente Amplio, y por eso valoramos mucho que él pueda hacer públicamente su postura y que también entienda que es parte de un proyecto colectivo, y entender que hoy lo que necesitamos es fortalecer los proyectos colectivos, fortalecer los partidos políticos porque con eso podemos proyectar las transformaciones que les estamos ofreciendo a Chile”. “Acá, lo que nosotros estamos discutiendo, es poder proyectar un partido que trascienda a este Gobierno, que pueda transformar Chile en los próximos 30 años, y por eso es tan relevante esta decisión y que esperamos que puedan participar todas las personas que militan en Convergencia Social y Revolución Democrática“, añadió. La ministra Orellana también habló acerca del tema e indicó que “la discusión respecto a los partidos le obedece a los partidos, yo quisiera insistir en que a la mayoría de las personas no les importan nuestras siglas, nuestra pequeñas diferencias no le significan nada, sino que más bien lo que esperan es que nos pongamos de acuerdo para seguir defendiendo posiciones que muevan la transición de este país hacia uno más justo”. La votación online del plebiscito, tanto en Revolución Democrática como en Convergencia Social, se extenderá hasta las 21:00 horas del domingo 10 de marzo, momento en el que se conocerá la decisión de los militantes sobre la unificación del Frente Amplio. Imagen de portada: Frente Amplio