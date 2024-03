7c8fb1111d

eb0c160257

Internacional Nacional Embajador de Israel en Chile acusa “política antiisraelí” del Gobierno tras exclusión de la FIDAE El representante diplomático denunció "discriminación" y afirmó se están evaluando acciones ante organismos internacionales como la OCDE y la OMC para revertir la decisión presidencial. "No ha habido ningún gesto de empatía hacia Israel", cuestionó. Diario UChile Domingo 10 de marzo 2024 13:33 hrs.

Compartir en

Luego de la exclusión de Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), el representante diplomático del Estado judío en el país, Gil Artzyeli, acusó al Gobierno de Chile de sostener una “política antiisraelí“. En entrevista con Mesa Central de T13, el Embajador afirmó que “el hecho de que no podamos participar en un evento muy importante en que Chile es el anfitrión, nos duele, pero no es un caso aislado. No comenzó con la Fidae, es un historial largo de una política muy antiisraelí transversal en muchos temas de parte del Gobierno que es muy lamentable”. Consultado si adoptarán medidas para revertir la decisión, el representante diplomático sostuvo que se están analizando las opciones “incluido en organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o en la Organización Mundial de Comercio (OMC)” y afirmó que “es una discriminación, prohíben la competencia”. Artzyeli declaró así que desde el 07 de octubre, fecha en que Hamás irrumpió en Israel perpetrando ataques y capturando rehénes, no ha tenido contacto con La Moneda. “Al día siguiente llame a la Cancillería para hablar y después hasta mandé una carta formal. Hasta este instante 10 de marzo, a más de cinco meses, no he tenido ningún diálogo con la Cancillería”, dijo. “Pensé que era yo, pero ni siquiera con el Presidente (Boric) y, en el caso de las credenciales, todavía ni me habían conocido, ni siquiera abrí la boca, quizás no es mi estilo y es algo en contra de mi país”, acusó. En ese sentido, sostuvo que “no ha habido ningún gesto de empatía hacia Israel” en contraste con la comunidad internacional, donde países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania han acudido hasta el Estado judío. “Todo el mundo democrático ha ido. No pido que el gobierno de Chile vaya a Israel, una llamada solamente después de lo que ha pasado”, propuso. “Cuando alguien se preocupa de los Derechos Humanos, se preocupa de los Derechos Humanos de todos. Pero cuando alguien se obsesiona con Israel, no se trata de DD. HH., sino de utilizarlos como argumento”, dijo. Para el representante israelí, el Mandatario chileno “nunca se refiere a Israel sin un contexto con los palestinos. Nunca ha salido una expresión, solo hablando del 07 de octubre en el mismo día o día siguiente, de hecho, en el mismo día ya compararon a Israel con Hamás y la Yihad Islámica, no había pasado nada en Gaza todavía y ya estaban atacando a Israel”.

Luego de la exclusión de Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), el representante diplomático del Estado judío en el país, Gil Artzyeli, acusó al Gobierno de Chile de sostener una “política antiisraelí“. En entrevista con Mesa Central de T13, el Embajador afirmó que “el hecho de que no podamos participar en un evento muy importante en que Chile es el anfitrión, nos duele, pero no es un caso aislado. No comenzó con la Fidae, es un historial largo de una política muy antiisraelí transversal en muchos temas de parte del Gobierno que es muy lamentable”. Consultado si adoptarán medidas para revertir la decisión, el representante diplomático sostuvo que se están analizando las opciones “incluido en organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o en la Organización Mundial de Comercio (OMC)” y afirmó que “es una discriminación, prohíben la competencia”. Artzyeli declaró así que desde el 07 de octubre, fecha en que Hamás irrumpió en Israel perpetrando ataques y capturando rehénes, no ha tenido contacto con La Moneda. “Al día siguiente llame a la Cancillería para hablar y después hasta mandé una carta formal. Hasta este instante 10 de marzo, a más de cinco meses, no he tenido ningún diálogo con la Cancillería”, dijo. “Pensé que era yo, pero ni siquiera con el Presidente (Boric) y, en el caso de las credenciales, todavía ni me habían conocido, ni siquiera abrí la boca, quizás no es mi estilo y es algo en contra de mi país”, acusó. En ese sentido, sostuvo que “no ha habido ningún gesto de empatía hacia Israel” en contraste con la comunidad internacional, donde países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania han acudido hasta el Estado judío. “Todo el mundo democrático ha ido. No pido que el gobierno de Chile vaya a Israel, una llamada solamente después de lo que ha pasado”, propuso. “Cuando alguien se preocupa de los Derechos Humanos, se preocupa de los Derechos Humanos de todos. Pero cuando alguien se obsesiona con Israel, no se trata de DD. HH., sino de utilizarlos como argumento”, dijo. Para el representante israelí, el Mandatario chileno “nunca se refiere a Israel sin un contexto con los palestinos. Nunca ha salido una expresión, solo hablando del 07 de octubre en el mismo día o día siguiente, de hecho, en el mismo día ya compararon a Israel con Hamás y la Yihad Islámica, no había pasado nada en Gaza todavía y ya estaban atacando a Israel”.