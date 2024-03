8ef5cf84b2

Nacional Política Presidente Gabriel Boric: “Este es un gobierno realizador, que ha normalizado Chile respecto de cómo lo recibimos” Pese a relevar los avances, el Mandatario sostuvo que no ha caído en la "autocomplacencia". También abordó la exclusión de Israel de la FIDAE al señalar que "la responsabilidad de la decisión es mía" y asegurando que "esto no fue inconsulto". Bárbara Paillal Lunes 11 de marzo 2024 10:56 hrs.

Como forma de conmemorar los dos años de Gobierno, la administración del Presidente Gabriel Boric se desplegará este lunes por todas las regiones del país. El propio Mandatario inició este lunes un viaje en tren rápido desde Estación Central hacia Talca, Región del Maule, para inaugurar el nuevo tramo de EFE. El objetivo de esta exhibición es relevar los avances concretados como la política de “Trenes para Chile”. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señaló que es una aspiración de la administración recuperar la circulación de ferrocarriles y que, por esa razón, “los hemos puesto al centro de nuestra política de transporte”. Desde el interior del ferrocarril, el Presidente Boric aseguró que “para mi es un orgullo estar en tren porque hay una suerte de memoria histórica de los chilenos y chilenas respecto a lo significó el tren para la conectividad y la construcción de la identidad nacional”. En relación al despliegue para estos dos años, explicó que “decidimos que las conmemoraciones no tenían que ser con discursos o grandes actos, sino mostrando lo que el Gobierno ha hecho y, por eso, no solamente el ministro Muñoz y yo hoy estamos en este tren a Curicó (…), sino que todos nuestros ministros están en terreno”. Realizando un balance, admitió que hay “dulce y agraz”, pero recalcó que “este es un Gobierno realizador, que ha normalizado Chile respecto de cómo lo recibimos, un gobierno donde hemos tenido avances importantes como la Ley de Copago Cero en materia de salud como la Ley TEA o la Ley Papito Corazón, que ha permitido recaudar millones pesos para miles de familias, en particular mujeres que estaban desamparadas”, destacó. Sin embargo, sostuvo que aún quedan pendientes desafíos. “Tenemos que ponerle más empeño, más empuje, más coraje, en particular el tema de la seguridad, y consolidar las señales positivas que hay en torno al crecimiento económico”, afirmó. “Y eso es lo que yo espero que nuestro gobierno cumpla. A nosotros nos van a juzgar, no por las promesas, no por los discursos, sino por las mejoras concretas de la calidad de vida de la gente”, añadió. El Mandatario señaló que no ha caído en la “auto complacencia”, pero defendió lo logrado hasta ahora. “Yo tengo el deber y la convicción de decir ‘acá se han hecho cosas’ porque hay quienes tratan de instalar también de que este Gobierno no hace nada o que está todo terrible, pero la verdad eso no es así, teníamos cuando llegamos una inflación disparada y logramos controlarla, logramos que la economía vuelva a crecer, en materia de seguridad yo diría que es lo más sensible para la ciudadanía y hemos despachado más de 50 leyes”. “Lo que yo no tengo dudas es que nuestro Gobierno va a entregar un país mejor que el que recibió“, declaró. Exclusión de Israel en la FIDAE Como una decisión de Gobierno y Estado calificó el Presidente Boric la exclusión de empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y el Espacio (FIDAE). El Mandatario nuevamente fue cuestionado por la polémica, esta vez para responder a las acusaciones del Embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, quién denunció una “política antiisraelí” por parte del Gobierno. En esa línea, el jefe de Estado señaló que “la responsabilidad de la decisión es mía y yo lo señalo de manera muy clara, pero esto no fue inconsulto, sino que yo lo conversé y recabé opiniones tanto del comité político como del Canciller, como corresponden en decisiones de está envergadura”. “Yo no voy a entrar en polémicas particulares con un Embajador de un país extranjero, lo que quiero decir es que Chile actúa de manera coherente en función de principios y el respeto a los derechos humanos que claramente están siendo violados en este momento en Gaza, me llevó a tomar esta decisión que creo es coherente con la posición que ha tenido históricamente”. Consultado si efectivamente el Gobierno no ha establecido diálogos con Artzyeli desde el 07 de octubre, el Presidente dijo que “no es cierto“.

