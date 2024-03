8ef5cf84b2

Nacional Política Senador Insulza por dichos de Gil Artzyeli: “Quiere conflicto y yo no le daría en el gusto” El excanciller descartó la posibilidad de expulsar al embajador de Israel del país y relevó la importancia de que Chile respete sus principios de política exterior. "No podemos cambiar de opinión a cada rato", dijo. Diario UChile Lunes 11 de marzo 2024 13:14 hrs.

El senador del Partido Socialista y ex ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, calificó como “muy lamentable” las declaraciones del embajador de Israel en Chile, quien, luego de que se marginara a su país de la FIDAE, acusó la existencia de una política “antiisraelí”. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador Insulza señaló que el embajador, Gil Artzyeli, “quiere conflicto y yo no le daría el gusto”. “Yo creo que el Gobierno tiene que mantener la calma y hacer una declaración clara respecto de cuál ha sido la postura nuestra sobre el tema de Gaza. El Presidente fue uno de los primeros jefes de Estado en el mundo en condenar el ataque de octubre por parte de Hamas a Israel, nunca hemos pedido que no exista Estado de Israel, ni ninguna de esas cosas (…) y ha mantenido siempre esa política”, recalcó. El excanciller además afirmó que no se corren “altos costos” con la postura de Chile, respondiendo así a quienes apuntaron a la supuesta dependencia militar de nuestro país con Israel. “Yo pienso que un país de tamaño medio como el nuestro, que tiene que tener una buena relación con el exterior, no puede andar corriendo detrás de cada cosa que algún otro país del mundo quiere que haga. Nosotros no podemos cambiar de opinión en materia de política exterior a cada rato, tenemos que tener principios”, planteó. En esa misma línea, el senador Insulza recordó que “entre los principios de nuestra política exterior siempre decimos que está la paz, el respeto a los tratados y al derecho internacional y resulta que hay un país que no solamente no está haciendo la paz, sino que no está respetando los convenios internacionales”. De todas maneras, el ex titular de Relaciones Exteriores, no se sumó a las voces que, en vista de las declaraciones del embajador de Israel, pidieron su expulsión del país. “El que quiere eso es el embajador, ¿para qué le van a dar en el gusto? Dejen al embajador tranquilo, que siga diciendo cosas, si finalmente mientras menos nos enredemos en este asunto mejor (…) Expulsarlo del país sería caer en lo que él quiere, él quiere llegar a Israel como héroe”, aseguró. Por otra parte, Insulza se refirió al aniversario del Gobierno, que este lunes cumplió dos años a cargo del país. De acuerdo al parlamentario del PS, “en 35 años no hemos tenido un inicio más difícil para un Gobierno y con una oposición que realmente está bastante desatada en contra nuestra”. “La gente de la oposición parece pensar que estamos aquí en la vieja actitud de: mientras peor mejor. Mientras más mal ande el país, mientras más problemas económicos tenemos, mientras más aumenta la delincuencia vamos a ganar las elecciones y ese es un error para una oposición (…) Dedicarse a ponerle trabas al Gobierno creo que ha sido muy negativo para ambos, tanto para el Gobierno como la oposición”, apuntó. Revisa la entrevista completa aquí:

