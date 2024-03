e88c71c733

Deportes Nacional Club Ovalle, las bicampeonas del balonmano: “Un equipo unido en la cancha” Consuelo Lizana fue elegida como la mejor jugadora en la final ante Leonas y es la goleadora del torneo nacional femenino. "Supimos llevar el partido y por eso me quedo muy contenta” asegura en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile. Diana Porras Jueves 14 de marzo 2024 11:13 hrs.

Ovalle logró revalidar el título de la Liga Nacional Femenina de Balonmano tras vencer, el pasado domingo, al Club Leonas por un estrecho marcador de 25-24. Las verdinegras se quedaron con un nuevo título nacional y se consagran como bicampeonas, luego de ganar todos sus partidos en la actual edición. La ajustada final entre Ovalle y Leonas se jugó en el Centro de Entrenamiento Olímpico en la comuna de Ñuñoa. Y luego del encuentro en un primer balance, el entrenador del equipo femenino de Ovalle, Felipe Maurín, reconoció que “ha sido difícil poder mantenerse durante 7 años consecutivos en las finales y estar jugando a este nivel”. Consuelo Lizana fue elegida como la mejor jugadora del partido y finalizó como goleadora del torneo nacional femenino 2023 con 35 anotaciones. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la representante del Club Ovalle afirma que hicieron “buenos ataques y defensas, a pesar que a veces fallaban algunas cosas, supimos llevar el partido y por eso me quedo muy contenta”. El equipo cuenta con jugadoras que son parte de la selección. “Han ido a los mundiales y panamericanos y eso sube el nivel de ellas, pero también de nosotras” relata Lizana. También se refirió a otras “claves” para llegar y triunfar en estas instancias. “Somos un equipo muy unido, somos amigas entre todas y eso se demuestra en la cancha porque siempre nos apoyamos” destaca. “Somos un equipo bastante joven, -agrega- que ha rotado mucho en estos últimos años, se han salido jugadoras y hay otras que ya son madres. Ha sido difícil tener un equipo definitivo, pero cada vez lo estamos logrando más”. La Liga Nacional Femenina de Balonmano iba a tener su cierre a finales de 2023, pero coincidió con el Mundial que se celebró conjuntamente en Dinamarca, Noruega y Suecia. Por esta razón, la fecha se postergó para marzo de este año. Lizana comentó el proceso de preparación en estas condiciones. “Nos vimos afectadas porque entrenamos en un colegio y cierra en febrero. El entrenamiento fue individual y físico, dos semanas antes del campeonato nos pusimos power a entrenar e igual se vieron los frutos” detalla. Consuelo Lizana quedó satisfecha con su rendimiento en el torneo y asegura que “esto lo logré gracias a mi equipo”. Por el resultado del domingo, el próximo destino para Ovalle es participar del Torneo Centro Sudamericano de clubes. “Espero volver a dar pelea y ojalá estar en el top 10 este año”. Leonas Balonmano se quedó con el segundo lugar de la Liga Nacional y también participarán del torneo sudamericano. Mientras, el Club Italiano consiguió el tercer lugar al conseguir un triunfo ante Deumayen. Santiago 2023: “Fue increíble” La ex seleccionada nacional y también estudiante de Ingeniería Comercial reconoce: “Lo que más me hace feliz es el handball , mis compañeras y entrenadores han sido un siete, y he llegado muy lejos gracias a las personas que me han apoyado por lo que no quiero dejarlo ir todavía”. En esta disciplina, Chile perdió en la disputa por la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 pero se vivió una vibrante competencia y con gran asistencia del público. Consuelo Lizana recuerda los partidos que se realizaron en el Gimnasio Polideportivo de Viña del Mar. “Para mí fue increíble porque tengo muchas amigas en la selección chilena y verlas jugar con tanta gente en el polideportivo era impactante” comenta y está convencida que “el handball está creciendo y todos los deportes, el público está más interesado, se nota que los periodistas, las radios y los canales están más interesados”. Y provoca emoción: “Eso a una jugadora le causa felicidad y ganas de seguir estando en el deporte que tanto ama”. “Es necesario también-concluye Lizana- que presten más los espacios para entrenar y que se construyan más canchas. Por ejemplo, las categorías menores cuando hay partidos de liga oficiales juegan a pleno sol y siento que es algo que se debe mejorar”. Fotografía de portada. Rodrigo Cabrales (@stgorodrigo)

