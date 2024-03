e88c71c733

Crimen Organizado y Delincuencia Justicia Nacional Política Senadora Gatica (RN) y apertura de Boric sobre uso de las FF.AA.: “Espero que no sea solo un cambio de discurso” La parlamentaria felicitó al Presidente por "dar ese paso". Además, destacó que la bancada de oposición del Senado siempre está dispuesta a darle urgencia a todos los proyectos que sean una herramienta para mejorar la seguridad del país. Diario UChile Viernes 15 de marzo 2024 13:47 hrs.

Este viernes, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, se refirió al rol que pueden jugar las Fuerzas Armadas en el control del orden público. A principios de la semana el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, le pidió expresamente al Presidente Gabriel Boric presencia militar en su comuna, lo que volvió a revivir el debate respecto al despliegue militar en zonas urbanas. La senadora María José Gatica señaló que “este cambio de tono viene directamente a raíz de lo que se está viviendo hoy. Son situaciones críticas de violencia las que se han presenciado y que causan terror”. “El Presidente es el Presidente de todos los chilenos y tiene que dar una respuesta a esta situación tan crítica que se está viviendo en torno a la seguridad. Yo lo he dicho en todas partes, felicito al Presidente de dar ese paso, yo me imagino que no fue fácil por un tema político, por ideología, hubo un cambio de discurso en realidad, pero también hay que ser responsables, y siento que él hoy está mostrando responsabilidad y apertura de disponer de nuevas herramientas para poder enfrentar el crimen organizado y la inseguridad”, sostuvo la senadora. Gatica indicó que la bancada de senadores de oposición siempre ha manifestado que están dispuestos a legislar, y a darle urgencia “a la mayor cantidad de proyectos que puedan entregar las herramientas para que nuestro país tenga mayor seguridad y pueda estar en orden”. “Así que espero que esto no sea solamente un cambio de discurso, sino que realmente actuemos en ese sentido, porque la disposición por lo menos de nuestra parte va a estar”, dijo. Asimismo, declaró que: “Aquí lo importante es que se converse, se sumen todas las partes, y lo he dicho en todas partes, la seguridad no tiene un color político, así de simple, hoy todos tenemos que estar en una sola línea”. Sobre el trabajo de Carabineros en las calles, Gatica expresó que “hace dos o tres años atrás, los pobres Carabineros, daba miedo que estuvieran en la calle porque la gente los escupía, y eso es porque había una denostación continua de que eran lo peor. Se superó esa etapa y espero que no vuelva a suceder, porque sino, se desestabiliza el país y ahí estamos mal”. “Lo importante es que se puedan seguir haciendo mejoras a la institución, que no tengamos a Carabineros que han estudiado para estar en la calle, en la oficina”, añadió.

