Nacional Presidente del Colegio de Abogados: “También el amiguismo es corrupción” Según el líder gremial, la falta de ética es un problema público que tiene relación con los últimos casos judiciales que han afectado fuertemente a las instituciones del Estado. Así, destacó lo mucho que afectan estas situaciones a la profesión. Diario UChile Martes 19 de marzo 2024 14:34 hrs.

El presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara Varas, abordó el denominado caso Audios, referido a las indagaciones por el eventual pago de coimas a funcionarios públicos. Esto luego que se diera a conocer la vinculación entre el ex director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, y el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra imputado por este caso. En conversación con La Tercera, el presidente del Colegio de Abogados señaló que se instruyó a la oficina de investigación ética iniciar un procedimiento de investigación, el cual está sometido al sistema ético de la asociación, que está integrado por una oficina de investigación de instrucción y por un tribunal ético. “Con ocasión de estos nuevos hechos volvimos a ver este tema y lo que corresponde es que esto siga a cargo de nuestros organismos éticos, o sea, de la oficina de investigación y el tribunal ético. Si el Consejo se pone a emitir opiniones en esta materia, como el tribunal ético la integran en parte también los consejeros, vamos a inhabilitar al Consejo. Lo que corresponde es que siga adelante la tramitación de la causa ética”, añadió. Al ser consultado respecto a si mientras se desarrolle la investigación Hermosilla seguirá colegiado, Vergara indicó que “por supuesto, el sistema jurídico le garantiza aquello, mientras no haya una sentencia ejecutoriada que declare lo que sea, no podemos decir nada. Naturalmente, tiene el derecho de seguir siendo colegiado”. “El sistema no le permite renunciar mientras exista una investigación ética por la misma razón, él tiene el derecho a quedarse en el Colegio, mientras no haya una sentencia que lo declare inhabilitado, la presunción de inocencia también rige en esta materia”, complementó. El abogado comentó que en caso de haber sanción lo que arriesga Hermosilla “es simplemente una cuestión de orden moral, la sanción más grave que se puede aplicar es la de expulsión del Colegio. Esa es la sanción más grave. Yo no digo que se vaya a aplicar o no, porque eso le corresponde decidirlo al tribunal ético. No le corresponde al Consejo ni a ningún otro órgano de la asociación decidir sobre esa materia, es nada más que al tribunal”. Además, manifestó que “todas estas cosas, dado el escándalo que produjeron, desgraciadamente afectan al gremio. Sin lugar a duda, esto es muy grave para nuestra profesión, es muy grave. Cosas como estas desprestigian nuestra profesión”. Asimismo, el líder gremial planteó que “el problema de la corrupción, de la falta a la ética, no es un problema privado, es un problema público. Porque finalmente afecta a las instituciones. Que los abogados estamos afectados es lo menos grave”. “Lo que se afecta es todo el sistema de investigación policial y de administración de justicia que pareciera ser, o es lo que se dice, que hay algunos privilegiados que cuentan con información y acceso a ciertos medios que finalmente le permiten escabullir la labor que tienen que ejercer los sistemas de investigación penal y de la administración de Justicia, por eso, es muy grave esto”, recalcó. Vergara sostuvo que “no solo es un problema de dinero, también el amiguismo es corrupción. También se ha sabido, es cierto, en el caso de gente que por amistad consigue cosas, eso también es corrupción, si no tiene que haber dinero entre medio. Por eso es que el tema es bien complejo de explicar. Porque por corrupción es un concepto bastante amplio y que es bastante difícil de explicar. Porque cuando usted lo empieza a definir lo restringe y acá no hay restricciones que valgan”.

